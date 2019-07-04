Глава Минздрава Украины объявила матерную брань полезной для здоровья

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила о том, что использование нецензурной лексики может быть полезным для здоровья.

«Супрун считает, что нецензурные слова, направленные не на собеседника, а на ситуацию, помогают облегчить ее принятие. Кроме того, при боли, травме, тревожности или испуге мат помогает выработать эндорфины, которые помогут успокоиться и снизить болевые ощущения», — пишет газета «Известия» со ссылкой на украинские СМИ.

Супрун уточнила, что нецензурными словами важно выражаться в подходящий момент, иначе мозг начнет их воспринимать как что-то обычное.

Также Ульяна Супрун раскритиковала закон о запрете использования нецензурной лексики, объявив его авторов в Верховной раде «забытыми и ненужными».

Напомним, в начале этого года вокруг фигуры Ульяны Супрун разгорелся скандал: окружной административный суд Киева удовлетворил иск народного депутата Игоря Мосийчука и отстранил ее от занимаемой должности в связи с наличием американского гражданства, однако в поддержку Супрун высказалось все правительство и президент Украины Петр Порошенко, и она сохранила должность.

Проводимые Супрун на Украине реформы привели к массовым сокращениям персонала амбулаторий, ликвидации стационарных пунктов неотложной помощи и отсутствию в аптеках так называемых социальных лекарств. В результате жители нескольких украинских регионов обвинили правительство в «геноциде» собственного населения.