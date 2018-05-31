Федеральное агентство по делам молодежи проведет пятый Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов» в подмосковном Солнечногорске — на базе той же Мастерской управления «Сенеж», где проходят повышение квалификации министры и губернаторы со всей России. Форум стартует 5 июля и продлится до 20 августа.

Форум объединит около шести тысяч участников на шести тематических сменах, во время которых молодые и талантливые люди из регионов смогут пройти программы личностного развития, пообщаться с федеральными министрами, успешными политиками и высококлассными экспертами, а также получить грантовую поддержку за личный и командный проекты.

Для приема гостей в Мастерской управления «Сенеж» на площади в 10 гектар создан комфортный «городок» из 14 домиков, рассчитанных на проживание 1150 человек единовременно; конференц-шатер на 1400 мест, 4 малых шатра-лектория на 250 мест каждый и 3 шатра-штаба.

«Если сказать коротко, то „Территория смыслов“ — это ознакомление, понимание и анализ чужого опыта для создания своего», — заявил журналистам общественный советник руководителя Федерального агентства по делам молодежи, программный директор ВМОФ «Территория смыслов» Матвей Навдаев.

«Совместная деятельность „Территории смыслов“ и Мастерской управления, единое пространство, которое они образуют, создает все условия для максимальной реализации молодых людей. Потому что пространство объединит всех — и чиновника, и школьника, и предпринимателя, и художника, и студента», — подчеркнул ректор Мастерской управления «Сенеж», заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Каспржак

Тематические смены на форуме «Территория смыслов» получили следующие названия: «Россия — страна возможностей», «Экосреда — Образование», «Экосреда — Волонтеры», «Экосреда — Политика», «Экосреда — ИТ», «Экосреда — Экология». Смены длятся одну неделю и стартуют друг за другом с перерывом в двое суток.

Состав команд участников будет формироваться по принципу междисциплинарности — в рамках одной смены участники познакомятся и поработают с ребятами смежных профессиональных направленностей. Команды будут учиться формулировать тренды, заниматься их всестороннем рассмотрением и тренироваться в эффективном поиске решения отраслевых задач.

Напомним, автономная некоммерческая организация «Россия — страна возможностей» была учреждена указом президента Владимира Путина от 22 мая 2018 года для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. АНО «Россия — страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 19 проектов.

В конце июня в рамках семинара-совещания и заседания Госсовета РФ по вопросу подготовки нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» министры и губернаторы целого ряда регионов России с лопатами в руках проложили 200 метров дороги с помощью дорожной техники и наставников из числа профессиональных рабочих.