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Министры и губернаторы проложили 200 метров дороги в Подмосковье

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© Максим Григорьев/ТАСС

© Максим Григорьев/ТАСС

Министры и губернаторы целого ряда регионов России с лопатами в руках проложили 200 метров дороги в Подмосковье с помощью дорожной техники и наставников из числа профессиональных рабочих. Необычный выезд «в поля» состоялся в рамках семинара-совещания и заседания Госсовета РФ по вопросу подготовки нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«Нам необходимы такие мероприятия, как сегодня. У каждого региона есть свой положительный опыт, который нам необходимо будет применять, и мы применяем его на своих территориях в ходе реализации тех или иных задач. Вот сегодня мы обсуждаем реализацию безопасных и качественных дорог — возникает столько проблемных вопросов, на которые необходимо обращать внимание на первом этапе. И когда мы уже начали реализовывать вторые, третьи этапы, конечно, мы их учитываем в своей работе», — заявил в эфире телеканала «Россия 24» губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Подобное мероприятие с участием большого числа столь высокопоставленных лиц в России прошло впервые. Для самих министров и губернаторов это тоже был новый опыт: возить тачки со щебнем и управлять асфальтоукладчиком многим ранее не доводилось.

Год назад Бочаров лично проверял работу ростовских дорожников, нанятых за полмиллиарда бюджетных рублей ремонтировать волгоградские дороги. В регионе есть улицы, на ремонт которых было выделено по 100 миллионов, правда тогда губернатор самостоятельно на асфальтоукладчике работать не пробовал.

Ранее губернаторы, участвующие в семинаре по подготовке заседания Госсовета на тему развития автодорог и безопасности дорожного движения, обсудили возможность введения льгот на тарифы КАСКО и ОСАГО для соблюдающих ПДД водителей, а также рассмотрели проект закона о создании реестра инновационных технологий, которые могут быть использованы при строительстве дорог.

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