В СПЧ предложили направить обращение в ОБСЕ о затягивании дела Вышинского
- 03 июля 2019, 20:14
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод собирается предложить своим коллегам направить повторное обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру с просьбой обратить внимание на затягивание дела российского журналиста Кирилла Вышинского в Киеве, сообщает РИА Новости.
Кроме того, он будет предлагать членам СПЧ направить в связи с этим обращение комиссару Совета Европы по правам человека Дунье Миятович.
Как сообщал «Ридус», в среду, 3 июля, суд в Киеве объявил перерыв по делу руководителя портала РИА Новости Украина до 15 июля из-за неготовности к заседанию прокуроров.
Брод убежден, что заминка в судебном заседании произошла из-за того, что у прокуроров просто нет оснований для обвинения.
Никаких противоправных действий он не совершал. Поэтому суд и топчется на месте из-за отсутствия доказательной базы, — приводит агентство слова члена СПЧ.
Напомним, Кирилл Вышинский был задержан украинскими силовиками 15 мая 2018 года. В тот же день в редакции информационного агентства прошли обыски. Херсонский городской суд арестовал журналиста сроком на два месяца без права внесения залога по обвинению в государственной измене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. В дальнейшем его арест неоднократно продлевался.
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