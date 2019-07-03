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В СПЧ предложили направить обращение в ОБСЕ о затягивании дела Вышинского

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Член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Брод собирается предложить своим коллегам направить повторное обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру с просьбой обратить внимание на затягивание дела российского журналиста Кирилла Вышинского в Киеве, сообщает РИА Новости.

Кроме того, он будет предлагать членам СПЧ направить в связи с этим обращение комиссару Совета Европы по правам человека Дунье Миятович.

Как сообщал «Ридус», в среду, 3 июля, суд в Киеве объявил перерыв по делу руководителя портала РИА Новости Украина до 15 июля из-за неготовности к заседанию прокуроров.

Брод убежден, что заминка в судебном заседании произошла из-за того, что у прокуроров просто нет оснований для обвинения.

Никаких противоправных действий он не совершал. Поэтому суд и топчется на месте из-за отсутствия доказательной базы, — приводит агентство слова члена СПЧ.

Напомним, Кирилл Вышинский был задержан украинскими силовиками 15 мая 2018 года. В тот же день в редакции информационного агентства прошли обыски. Херсонский городской суд арестовал журналиста сроком на два месяца без права внесения залога по обвинению в государственной измене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. В дальнейшем его арест неоднократно продлевался.

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