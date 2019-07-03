Суд по делу Вышинского перенесли из-за неготовности прокуроров

Киевский суд объявил перерыв по делу российского журналиста Кирилла Вышинского до 15 июля, сообщает РИА Новости.

Агентство отмечает, что решение суда связано с тем, что обвинение решило в день судебного заседания сменить двух прокуроров.

Суд призвал юристов подготовиться к заседанию «надлежащим образом».

Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский заявил в зале суда, что прокуратуру волнует не правосудие, а чтобы он оставался за решеткой.

Обвиняемый журналист добавил, что генпрокурор Украины Юрий Луценко дал пощечину украинскому правосудию, призвав вчера людей прийти в суд и помешать его возможному освобождению из СИЗО.

Вышинский выразил надежду, что ситуация с приходом на Украине новой власти может несколько измениться.

Адвокат журналиста Андрей Доманский заявил агентству, что процесс пытаются затянуть. По его словам, защите до сих пор не предоставили доказательства вины Вышинского.

Напомним, Кирилл Вышинский был задержан украинскими силовиками 15 мая 2018 года. В тот же день в редакции информационного агентства прошли обыски. Херсонский городской суд арестовал журналиста сроком на два месяца без права внесения залога по обвинению в государственной измене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. В дальнейшем его арест неоднократно продлевался.

