Посмотрите на снимки полного солнечного затмения
- 03 июля 2019, 15:18
- Эрика Ефремова, журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
В Сети появились снимки одного из самых красивых солнечных затмений, которое состоялось вчера, 2 июля 2019 года. К сожалению, в России затмение было не видно, зато повезло жителям Чили и Аргентины.
Солнечное затмение длилось 4 минуты 33 секунды, поэтому астрономы успели сделать снимки этого явления.
Полное солнечное затмение — это не только потрясающее и красивое событие, но и отличная возможность для нас, астрономов, изучить внешний слой солнечной атмосферы — короны, которая обычно незаметна, — пояснили сотрудники обсерватории La Silla в Чили.
Вид солнечного затмения 2 июля из обсерватории La Silla в Чили.
Солнечное затмение над Буэнос-Айресом, Аргентина
Полное солнечное затмение в небе над городом Викунья (Чили) 2 июля 2019 года.
Также многие YouTube-каналы вели онлайн-трансляцию затмения.
Напомним, что вчера произошло полное солнечное затмение, когда Луна закрывает собой весь солнечный диск. Также бывают еще и частные затмения, когда Луна закрывает лишь край Солнца. При кольцеобразном затмении она перекрывает не весь солнечный диск, а только его центральную часть, оставляя вокруг характерное кольцо.
Согласно астрокалендарю, 16 июля произойдет полнолуние и частное лунное затмение с глубиной погружения в южную часть земной тени на 0,66 лунного диаметра.
Затмение можно будет увидеть на большей части территории России. Наилучшие условия видимости сложатся в Европейской части России, Западной Сибири и Средней Азии.
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