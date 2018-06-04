Посмотрите на снимки полного солнечного затмения

В Сети появились снимки одного из самых красивых солнечных затмений, которое состоялось вчера, 2 июля 2019 года. К сожалению, в России затмение было не видно, зато повезло жителям Чили и Аргентины.

Солнечное затмение длилось 4 минуты 33 секунды, поэтому астрономы успели сделать снимки этого явления.

Полное солнечное затмение — это не только потрясающее и красивое событие, но и отличная возможность для нас, астрономов, изучить внешний слой солнечной атмосферы — короны, которая обычно незаметна, — пояснили сотрудники обсерватории La Silla в Чили.

Вид солнечного затмения 2 июля из обсерватории La Silla в Чили.



Солнечное затмение над Буэнос-Айресом, Аргентина

Полное солнечное затмение в небе над городом Викунья (Чили) 2 июля 2019 года.



Автор снимка: Александр Голицын, участник экспедиции Астровертов.

Также многие YouTube-каналы вели онлайн-трансляцию затмения.

Напомним, что вчера произошло полное солнечное затмение, когда Луна закрывает собой весь солнечный диск. Также бывают еще и частные затмения, когда Луна закрывает лишь край Солнца. При кольцеобразном затмении она перекрывает не весь солнечный диск, а только его центральную часть, оставляя вокруг характерное кольцо.

Согласно астрокалендарю, 16 июля произойдет полнолуние и частное лунное затмение с глубиной погружения в южную часть земной тени на 0,66 лунного диаметра.

Затмение можно будет увидеть на большей части территории России. Наилучшие условия видимости сложатся в Европейской части России, Западной Сибири и Средней Азии.