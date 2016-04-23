Полнолуние, метеорные потоки и памятные даты: астрокалендарь на июль

Лето в самом разгаре, погода нас не подвела, поэтому самое время напомнить, что любой из нас может выйти во двор и увидеть космос.

Конечно, июль не самый удачный месяц для наблюдений, если вы живете в северных широтах России: белые ночи заглушают яркость почти всех небесных объектов, а Солнце еще не опустилось близко к горизонту, поэтому в атмосфере постоянно присутствует рассеянный свет.

Но если ваши ночи достаточно темные и вы можете оказаться в месте, далеком от городской засветки, этот астрокалендарь для вас.

4 июля — Земля в афелии — на максимальной дистанции от Солнца.

9 июля — максимум малоизученного метеорного потока Июльские Пегасиды. 20 июля — 50 лет со дня первой высадке человека на Луну (Аполлон 11).



16 июля — полнолуние и частное лунное затмение с глубиной погружения в южную часть земной тени на 0,66 лунного диаметра. Затмение будет наблюдаемо на большей части территории России. Наилучшие условия видимости сложатся в Европейской части России, Западной Сибири и Средней Азии.

17 июля — начало метеорного потока Персеиды. Несмотря на то, что его пик произойдет в августе, в конце этого месяца можно увидеть первые падающие метеоры.

23 июля — 25 лет назад, 6−23 июля 1994 года, впервые наблюдалось столкновение кометы с планетой — с Юпитером.

25 июля — 35 лет первого выхода в открытый космос женщины (Светлана Савицкая).

Ясного неба и приятных наблюдений!

