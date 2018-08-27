Оператора связи уличили в бойкоте закона о блокировке анонимных сим-карт

Пользователь клуба технологического издания CNews Денис Савельев провел эксперимент по использованию приобретенной с рук сим-карты одного из операторов «Большой четверки», и опытным путем установил, что резонансный закон о блокировке анонимных сим-карт в России на самом деле не исполняется.

«4 июня в Москве на празднике Ураза-Байрам возле главной московской мечети можно было бесплатно и безо всяких документов получить симку. По закону „серые“ симки у нас под запретом, абонент должен предоставлять свои данные оператору. Я решил провести эксперимент, как же будет работать такая симка», — написал Савельев на сайте CNews, приложив к своему посту детальный отчет об использовании анонимной сим-карты.

Без всякой идентификации пользователю удалось с помощью анонимной сим-карты зарегистрироваться во всех популярных зарубежных и отечественных мессенджерах, включая WhatsApp, Telegram и «Mail.Ru Агент», а также в сервисе «Яндекс.Такси». Баланс Савельев пополнял также анонимно — наличными через терминал QIWI.

«Сейчас симка работает уже больше 23 дней без перебоев. Хотя по закону продавец обязан был предоставить оператору договор с абонентом в 10-дневный срок. Как вы понимаете, этого не было, но оператор почему-то не отключил сим-карту. В личном кабинете по-прежнему отсутствует информация о владельце карты. Не пытался связаться со мной и сам оператор. Выводы делайте сами», — заключил Денис Савельев.

Напомним, новые правила идентификации пользователей в мессенджерах по номеру мобильного телефона формально заработали в России с 5 мая 2019 года. По букве закона процесс идентификации должен выглядеть следующим образом. Пользователь обязан подтвердить, что используемый номер телефона принадлежит ему. Мессенджер направляет оператору мобильной связи запрос, чтобы узнать, числится ли такой абонент в базе данных. У оператора есть 20 минут на ответ. В случае неполучения ответа от оператора или отсутствия в базе номера телефона идентификация считается не пройденной, и мессенджер должен отказать пользователю в предоставлении услуг.

В случае успешной идентификации сотовый оператор вносит в базу данных информацию, каким приложением пользуется их клиент. Мессенджер, со своей стороны, присваивает пользователю уникальный код идентификации. О расторжении клиента договора с мобильным оператором мессенджер должен быть уведомлен в течение суток. После этого потребуется повторная идентификация. В случае неисполнения мессенджером требований по идентификации оператор связи может ограничить к нему доступ. Представители крупнейших сотовых операторов ранее публично объявили о готовности исполнять новые требования.

Анонимно по российским законам пользоваться нельзя не только мессенджерами, но и самими сим-картами. Постановление правительства РФ «О внесении изменений в Правила оказания услуг телефонной связи», которое предписывает операторам блокировать анонимные сим-карты, было опубликовано еще в ноябре 2018 года. Тот, кто купил сим-карту с рук, у «посредника», но не заключил договор с сотовой компанией, должен ее легализовать: прийти к оператору связи, назвать номер и показать паспорт, а также подписать договор. В противном случае оператор, обнаружив несоответствие данных об абоненте, обязан заблокировать номер.

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