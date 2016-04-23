Вступил в силу запрещающий анонимность в мессенджерах закон

В России с нового года вступил в силу закон, запрещающий администрации мессенджеров оказывать услуги неидентифицированным пользователям.

Законопроект о новых правилах проверки личности пользователей мессенджеров через операторов связи был разработан в правительстве России к ноябрю 2018 года. Затем в СМИ было опубликовано постановление «О внесении изменений в Правила оказания услуг телефонной связи», которое предписывает операторам блокировать анонимные сим-карты.

Смысл нововведений заключается в том, чтобы интернет-сервисами мог пользоваться только тот человек, на которого оформлен номер телефона. Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров объяснил меры тем, что возможность анонимной коммуникации в мессенджерах затрудняет деятельность правоохранительных органов при расследовании преступлений.

От абонента в новых условиях для пользования мессенджером потребуется проходить идентификацию, после чего администрация этого мессенджера обязана будет в течение 20 минут передать его данные оператору сотовой связи, а тот — сравнить их с данными из своей клиентской базы. Если данные не совпадут, идентификация будет считаться не пройденной. В этом случае сервис должен отказать абоненту в предоставлении услуг связи.

Если сим-карта не оформлена на конкретного человека, тогда абоненту дается 15 дней на предоставление достоверных паспортных данных о себе, начиная с получения СМС с предупреждением от оператора. Но даже после блокировки можно прийти «легализоваться» в офис сотовой компании, и тогда сим-карта в течение трех дней заработает вновь.



В случае расторжения абонентом договора и перехода со своим номером к другому оператору, сотовая компания должна в течение суток сообщить об этом администрации мессенджера, а новый оператор должен заново провести процедуру идентификации.



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