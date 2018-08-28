Киев согласился на обмен пленными в Донбассе

Пресс-секретарь бывшего президента Украины и официального представителя страны в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарка Олифер заявила о том, что украинская сторона не возражает против обмена пленных в Донбассе в формате «все установленные на всех установленных».

«Украинская сторона не возражает против освобождения удерживаемых в формате „всех установленных на всех установленных“, но предлагает ускорить этот процесс пошаговым выполнением этой формулы. Процесс установки всех удерживаемых лиц продолжается», — написала Олифер в Facebook.



Она отметила, что на последней встрече переговорщикам не удалось достичь никакого прогресса ни по «хлебному перемирию» на время сбора урожая, ни по освобождению удерживаемых лиц «в связи с позицией РФ».

«Надеемся, что следующая встреча Трехсторонней контактной группы в Минске, которая запланирована на 17 июля, будет более конструктивной», — добавила пресс-секретарь Кучмы.

Напомним, на прошлой неделе Москва направила Украине и в Международный трибунал ноты с указанием путей, которые Киев может использовать для освобождения моряков. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в ответной ноте без согласования с президентом Владимиром Зеленским отверг российское предложение по морякам, что вызвало в Киеве скандал. Затем Зеленский лично обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой освободить украинских моряков.

28 июня в Минске Украине были переданы пленные Яков Веремейчик, Максим Горяинов, Дмитрий Великий и Эдуард Михеев, которые были задержаны ополчением Донецкой народной республики. Посредником в переговорах об обмене пленными выступил председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Глава ДНР Денис Пушилин назвал этот шаг добрым жестом, призванным «стимулировать Украину прийти к обмену всех установленных на всех установленных» пленных.

Несмотря на прогресс в переговорах, ситуация на линии соприкосновения в Донбассе остается напряженной. Накануне пресс-служба Народной милиции ДНР заявила, что украинские морские пехотинцы потеряли десять человек убитыми и ранеными во время атаки на позиции ополченцев ДНР. Ранее в этот же день группа журналистов попала под минометный обстрел украинских военных на западной окраине Донецка.