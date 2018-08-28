найти ×
   
  • USD
    63.23
  • EUR
    71.41
СохранитьСохранено0
×

-2022515

Киев согласился на обмен пленными в Донбассе

Small f78f8d6c11
© Zuma\TASS

© Zuma\TASS

Пресс-секретарь бывшего президента Украины и официального представителя страны в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарка Олифер заявила о том, что украинская сторона не возражает против обмена пленных в Донбассе в формате «все установленные на всех установленных».

«Украинская сторона не возражает против освобождения удерживаемых в формате „всех установленных на всех установленных“, но предлагает ускорить этот процесс пошаговым выполнением этой формулы. Процесс установки всех удерживаемых лиц продолжается», — написала Олифер в Facebook.

Она отметила, что на последней встрече переговорщикам не удалось достичь никакого прогресса ни по «хлебному перемирию» на время сбора урожая, ни по освобождению удерживаемых лиц «в связи с позицией РФ».

«Надеемся, что следующая встреча Трехсторонней контактной группы в Минске, которая запланирована на 17 июля, будет более конструктивной», — добавила пресс-секретарь Кучмы.

Напомним, на прошлой неделе Москва направила Украине и в Международный трибунал ноты с указанием путей, которые Киев может использовать для освобождения моряков. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в ответной ноте без согласования с президентом Владимиром Зеленским отверг российское предложение по морякам, что вызвало в Киеве скандал. Затем Зеленский лично обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой освободить украинских моряков.

28 июня в Минске Украине были переданы пленные Яков Веремейчик, Максим Горяинов, Дмитрий Великий и Эдуард Михеев, которые были задержаны ополчением Донецкой народной республики. Посредником в переговорах об обмене пленными выступил председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Глава ДНР Денис Пушилин назвал этот шаг добрым жестом, призванным «стимулировать Украину прийти к обмену всех установленных на всех установленных» пленных.

Несмотря на прогресс в переговорах, ситуация на линии соприкосновения в Донбассе остается напряженной. Накануне пресс-служба Народной милиции ДНР заявила, что украинские морские пехотинцы потеряли десять человек убитыми и ранеными во время атаки на позиции ополченцев ДНР. Ранее в этот же день группа журналистов попала под минометный обстрел украинских военных на западной окраине Донецка.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Евгений Валяевюрист, политический аналитик
В чем слабость президента Зеленского

Политическая борьба на Украине обострится.

00482читать позжечитаю позже
Путешествия
Как живет «освобожденный» Донбасс: Северодонецк и Лисичанск — экс-ЛНР
464053362читать позжечитаю позже
Город
Предсмертные панорамные фото заброшенной больницы в Ховрино
-5243805читать позжечитаю позже

главное


Животные
Кот-Хатико два месяца ждёт хозяина на приморском вокзале

Сейчас верному животному ищут хозяев.

43041416читать позжечитаю позже

Животные
Нарисованные пандой картины стоят около 50 тысяч евро28 августа 2018

Вырученные деньги пойдут на финансирование иллюстрированной книги о пандах венского зоопарка.

8124638читать позжечитаю позже