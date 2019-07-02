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Украинские военные понесли потери после атаки на позиции ДНР

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© Serhii Hudak/Ukrinform via ZUMA Wire/ТАСС

© Serhii Hudak/Ukrinform via ZUMA Wire/ТАСС

Украинские морские пехотинцы потеряли десять человек убитыми и ранеными во время атаки на позиции ополченцев самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

Как заявил начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов, попытавшиеся провести разведку боем под Мариуполем украинские силовики понесли потери: четыре человека погибли, шестеро ранены.

По его словам, силовики всю прошлую неделю обстреливали позиции ополченцев и населенные пункты республики из орудий и минометов, чтобы спровоцировать ответный огонь, сообщает News.ru.

Боевое столкновение произошло в понедельник, 1 июля.

36-я бригада морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) базируется на южном направлении фронта, отмечает Донецкое агентство новостей.

Кроме того, во вторник, 2 июля, украинские военные обстреляли поселок Зайцево около Горловки в ДНР, сообщил глава городской администрации Иван Приходько.

В результате прямого попадания по улице Лациса, 14, горит жилой дом. Также загорелся дом номер 16 по той же улице, — приводит его слова Донецкое агентство новостей.

Ранее в этот же день группа журналистов попала под минометный обстрел украинских военных на западной окраине Донецка.

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