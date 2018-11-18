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К выходным в Москву снова придет осенняя погода

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© Сергей Фадеичев/ТАСС

© Сергей Фадеичев/ТАСС

В выходные в столичный регион снова придет осенняя погода с обложными дождями и понижением температуры.

По данным синоптиков, начавшееся на этой неделе повышение температуры будет непродолжительным.

Если в четверг и пятницу будет еще относительно тепло, то в субботу из-за натиска североатлантического циклона опять похолодает, сообщается на сайте центра погоды «Фобос».

Ранее синоптики рассказали о погоде на нынешней неделе.

А вот экстраординарное похолодание, которое пришло в Центральную Россию в конце прошлой недели, случается раз в 18 лет, отмечают специалисты.

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