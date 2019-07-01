найти ×
   
  • USD -0.02
    63.05
  • EUR -0.42
    71.40
СохранитьСохранено0
×

106950

Синоптики рассказали о погоде в Москве на этой неделе

Small default
© visualhunt.com

© visualhunt.com

На этой неделе в столице и области ожидается пасмурная ветреная погода с кратковременными дождями, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста московского метеобюро Татьяну Позднякову.

По словам синоптика, сегодня днем воздух прогреется до 25 градусов, при этом к вечеру не исключены дожди и порывы ветра до 12—15 метров в секунду.

В последующие дни практически ежедневно будут идти небольшие кратковременные дожди.

Со вторника температура воздуха понизится. По ночам в регионе ожидается около 8—13 градусов, днем — от 17 до 22.

До пятницы, до конца рабочей недели сохранится плотный ветер, дневные порывы могут достигать 12—17 метров в секунду, — сообщила агентству метеоролог.

Однако вполне вероятно, что к субботе, по словам Поздняковой, погода в столичном регионе несколько улучшится.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Музыка
Виртуозную пианистку обвинили в излишней сексуальности
531873138читать позжечитаю позже
Животные
Кот спас хозяйке жизнь и удостоился престижной награды
27234025читать позжечитаю позже

главное


Интернет
Чего не стоит покупать на AliExpress. Но все покупают

Среди кучи полезных товаров на AliExpress немало и откровенного мусора. Стоит он обычно недорого.

533724360читать позжечитаю позже

Технологии
Доступный «убийца айфона»: обзор Pocophone F103 марта

Рассказываем о недорогом и поразительном смартфоне.

7296592читать позжечитаю позже