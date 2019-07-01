Синоптики рассказали о погоде в Москве на этой неделе

На этой неделе в столице и области ожидается пасмурная ветреная погода с кратковременными дождями, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста московского метеобюро Татьяну Позднякову.

По словам синоптика, сегодня днем воздух прогреется до 25 градусов, при этом к вечеру не исключены дожди и порывы ветра до 12—15 метров в секунду.

В последующие дни практически ежедневно будут идти небольшие кратковременные дожди.

Со вторника температура воздуха понизится. По ночам в регионе ожидается около 8—13 градусов, днем — от 17 до 22.

До пятницы, до конца рабочей недели сохранится плотный ветер, дневные порывы могут достигать 12—17 метров в секунду, — сообщила агентству метеоролог.

Однако вполне вероятно, что к субботе, по словам Поздняковой, погода в столичном регионе несколько улучшится.

