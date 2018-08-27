Суровая кошка с причудливой причёской стала интернет-звездой

Знакомьтесь, это Юнона — шестилетняя гималайская кошка, которая прославилась в интернете благодаря своей густой двухцветной шерсти и исключительно суровому выражению морды. Хозяйка животного регулярно создаёт для Юноны причудливые причёски и примеряет на питомицу шляпки, которые кошечке очень идут. Как у любого уважающего себя зверя, у пушистой желтоглазой Юноны есть личная страничка в Instagram, на которую подписались уже 182 тысячи человек, и они с удовольствием лайкают и комментируют новые фотографии суровой кошки. Собрали для вас фото и видео этого великолепного животного.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Интернет-пользователи не устают восхищаться этой колоритной кошкой и отмечают, что она может соревноваться по красоте волос со многими людьми.

Она великолепна! Особенно с рогами демона)

Представляете, просыпаетесь посреди ночи, а на вас смотрит это создание?!

Безумный учёный кот. „Смеётесь надо мной?!? Да как вы смеете? Я покажу вам мяухахахахаха!!!“

Юнона вполне могла быть котом-джентльменом в 1800 году или около того. Столько мудрости, гордости и глубины на этом пушистом лице! Сэр Юнона Кошка ^^

В прошлой жизни она, возможно, была домашним животным герцога.

Не обманывайтесь: это один из старых богов!

Мерлин, у тебя есть соперник! Король Артур мог бы просто променять всех волшебников на Юнону.

На некоторых фото кошка выглядит как мастер боевых искусств из фильма „Убить Билла“. Не позволяй ей толкать тебя в грудь!

Эта кошка могла бы принять участие в конкурсе самых удивительных усов.

Вау! У неё такое восхитительное лицо, как у актёра!

У Юноны волосы лучше, чем у меня. Я завидую)

А у вашего питомца есть личный аккаунт в Instagram?

Недавно «Ридус» рассказывал, как один мужчина решил подшутить над женой и попросил грумера сделать их коту стрижку как у льва. Получилось очень эпично!

Также мы писали, как один мейн-кун с человеческим лицом изрядно напугал пользователей, решивших, что эта кошка пришла убить всё живое на нашей планете.

