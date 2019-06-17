Хозяин кота пошутил, сделав питомцу чудовищно смешную стрижку

Пожалуй, с каждым жителем планеты однажды случалась ужасная стрижка. Животным ещё хуже: они не могут выбрать причёску сами, поэтому вынуждены отдаваться на милость хозяину и грумеру. Этим воспользовался владелец кота по кличке Оливер и решил пошутить: он отвёз животное к парикмахеру и попросил сделать нечто особенное. Теперь супруга шутника грозится его убить, а один взгляд на кота вызывает гомерический смех.

Вот фото Оливера с роскошной шубой до и после поездки к грумеру.

Эту весёлую историю рассказала в Twitter девушка по имени Кэйтлин Кристин (Caitlin Christine‏), и там же она опубликовала реакцию мамы на шутку отца. Пост стал мегапопулярным, собрав почти 400 тысяч лайков и свыше 100 тысяч ретвитов. На публикацию обратило внимание издание BoredPanda.

Там же микроблогерша опубликовала скриншот сообщения своей матери о стрижке кота Оливера, и её реакция оказалось очень бурной.

Я собираюсь убить твоего отца!!! Он свозил Оливера к грумеру, и вот в каком виде он вернулся. Меня аж затошнило! Я невероятно зла. Мы два месяца ждали свою запись, WTF!!! Я даже не могу смотреть на Оливера… Он выглядит совершенно нелепо!!!

Кот действительно выглядит весьма странно, однако тысячи пользователей решили, что это аванград, и объявили Оливера законодателем новой моды.

Я в шоке, но это так мило:))))

Кот теперь похож на аккордеон.

Или на детскую игрушку-пружинку.

А что, мне нравится, очень авангардно!

Скажите маме, чтоб не переживала, такие стрижки могут войти в моду)))

Раньше он был великолепным пушистым мальчиком, но не таким модным!

Некоторые комментаторы задавали вопрос, как отец-шутник смог объяснить грумеру, что он хочет, и девушка ответила:

Мой папа сказал парикмахеру, чтобы тот сделал коту полоски как у тигра. Так сильно он хотел пошутить над мамой.

История быстро стала вирусной, пользователи гомерически смеются над Оливером и придумывают, кого им теперь напоминает модно стриженный кот.

На волне интернет-популярности девушка завела котику личный аккаунт в Instagram, в котором можно полюбоваться на уникальную стрижку кота с разных ракурсов.

А вам нравится стрижка Оливера? Напишите своё мнение в комментариях!

Ранее «Ридус» писал о другой странной фантазии грумера, который побрил кота налысо, оставив ему только плоское мохнатое лицо. Выглядит это чудовищно смешно.

Также мы рассказывали о собаке, которой сбрили меховые штаны, хозяйка разозлилась, но не смогла сдержать истерический смех, снимая питомца на видео.