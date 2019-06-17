Хозяин кота пошутил, сделав питомцу чудовищно смешную стрижку
- 17 июня 2019, 14:29
- Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»
Пожалуй, с каждым жителем планеты однажды случалась ужасная стрижка. Животным ещё хуже: они не могут выбрать причёску сами, поэтому вынуждены отдаваться на милость хозяину и грумеру. Этим воспользовался владелец кота по кличке Оливер и решил пошутить: он отвёз животное к парикмахеру и попросил сделать нечто особенное. Теперь супруга шутника грозится его убить, а один взгляд на кота вызывает гомерический смех.
Вот фото Оливера с роскошной шубой до и после поездки к грумеру.
Эту весёлую историю рассказала в Twitter девушка по имени Кэйтлин Кристин (Caitlin Christine), и там же она опубликовала реакцию мамы на шутку отца. Пост стал мегапопулярным, собрав почти 400 тысяч лайков и свыше 100 тысяч ретвитов. На публикацию обратило внимание издание BoredPanda.
Там же микроблогерша опубликовала скриншот сообщения своей матери о стрижке кота Оливера, и её реакция оказалось очень бурной.
Я собираюсь убить твоего отца!!! Он свозил Оливера к грумеру, и вот в каком виде он вернулся. Меня аж затошнило! Я невероятно зла. Мы два месяца ждали свою запись, WTF!!! Я даже не могу смотреть на Оливера… Он выглядит совершенно нелепо!!!
Кот действительно выглядит весьма странно, однако тысячи пользователей решили, что это аванград, и объявили Оливера законодателем новой моды.
Я в шоке, но это так мило:))))
Кот теперь похож на аккордеон.
Или на детскую игрушку-пружинку.
А что, мне нравится, очень авангардно!
Скажите маме, чтоб не переживала, такие стрижки могут войти в моду)))
Раньше он был великолепным пушистым мальчиком, но не таким модным!
Некоторые комментаторы задавали вопрос, как отец-шутник смог объяснить грумеру, что он хочет, и девушка ответила:
Мой папа сказал парикмахеру, чтобы тот сделал коту полоски как у тигра. Так сильно он хотел пошутить над мамой.
История быстро стала вирусной, пользователи гомерически смеются над Оливером и придумывают, кого им теперь напоминает модно стриженный кот.
На волне интернет-популярности девушка завела котику личный аккаунт в Instagram, в котором можно полюбоваться на уникальную стрижку кота с разных ракурсов.
А вам нравится стрижка Оливера? Напишите своё мнение в комментариях!
Ранее «Ридус» писал о другой странной фантазии грумера, который побрил кота налысо, оставив ему только плоское мохнатое лицо. Выглядит это чудовищно смешно.
Также мы рассказывали о собаке, которой сбрили меховые штаны, хозяйка разозлилась, но не смогла сдержать истерический смех, снимая питомца на видео.
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