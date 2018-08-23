Россиянам пообещали резкий рост цен на мясо

Предприниматели из Национальной кормовой ассоциации выступили с предупреждением о резком росте цен на мясо птицы, свинину и говядину минимум на 10%, объяснив это стремлением Минфина получить больше налогов с импортеров кормовых добавок.

«Разночтения в трактовке постановления кабмина о льготной ставке НДС привели к тому, что Минфин намерен доначислить импортерам в общей сложности 4—7 миллиардов рублей налога за три предыдущих года», — пишет газета «Известия» со ссылкой на документацию Министерства сельского хозяйства РФ.



В Минсельхозе уверены, что дополнительная налоговая нагрузка на импортеров обернется ростом стоимости конечной продукции, и настаивают на праве компаний, которые ввозят в страну кормовые добавки, платить НДС по ставке 10%.



В Минфине с льготной ставкой не согласны и требуют доплатить НДС за последние три года по ставке 18—20% в зависимости от налогового периода — это общий срок исковой давности по долгам. Чтобы покрыть эти расходы, производители и будут повышать цены на мясо, поскольку в структуре себестоимости производства продукции животноводства траты на кормовые добавки являются существенными.

В результате Минфин фактически получит свои миллиарды за счет населения, если только россияне вообще не перестанут покупать мясо по новым ценам. В последнем случае часть производителей мяса разорится.

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Цены в России на товары и услуги растут, несмотря на стремление населения на всем экономить и откладывать покупку товаров длительного потребления. Индекс потребительской уверенности россиян находится на рекордно низком уровне, и лишь четверть населения страны верит в улучшение своих финансовых перспектив в ближайшие полгода. Рост цен на фоне продолжающегося пятый год подряд падения реальных доходов населения вынуждает людей набирать все больше кредитов, при этом они роют себе долговые ямы.