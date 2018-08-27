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В затопленном иркутском Тулуне образовалось большое нефтяное пятно

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© МЧС России по Иркутской области

© МЧС России по Иркутской области

В иркутском Тулуне образовалось большое нефтяное пятно в связи с тем, что оказались затопленными несколько бензоколонок, сообщил глава регионального парламента Сергей Сокол.

По его словам, это довольно опасно, так как нефть может загореться.

По данным городской администрации, в Тулуне к настоящему времени подтоплено более 1 тысячи жилых домов и ряд социальных объектов.

Всего в 83 населенных пунктах шести районов Иркутской области в результате подтопления пострадали 6669 жилых домов, в которых проживают более 32,7 тысячи человек, в том числе 4050 детей.

© vk.com

По последним данным МЧС, в результате наводнения в регионе пять человек погибли, 744 пострадали, 153 госпитализированы.

© vk.com

Как сообщал «Ридус», в воскресенье, 30 июня, президент России Владимир Путин поручил главе Минобороны в случае необходимости направить армию в Иркутскую область, где несколько дней назад был введен режим ЧС из-за сильного наводнения.

В пресс-службе Центрального военного округа сообщили, что уже направили подразделения в зону наводнения.

В пятницу, 28 июня, в Тулуне прорвало защитную дамбу, из-за чего начала резко подниматься вода в реке Ия.

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