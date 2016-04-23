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В Иркутской области эвакуировали затопленный город

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© МЧС России по Иркутской области

© МЧС России по Иркутской области

В Иркутской области спасатели эвакуируют жителей города Тулун.

В пятницу в населенном пункте прорвало защитную дамбу, из-за чего начала резко подниматься вода в реке Ия.

Уровень воды превысил 946 см при критической отметке в 700 см. Синоптики считают, что вода может подняться до 1,5 метра, сообщает региональное управление МЧС.

© МЧС России по Иркутской области

В настоящее время в зону затопления попали более 887 частных жилых домов. в которых проживает около 2 тысяч человек. Спасатели снимают людей с крыш.

© МЧС России по Иркутской области

Из-за потопа с сегодняшнего дня в городе перекрыт участок федеральной трассы «Сибирь».

© МЧС России по Иркутской области

Кроме того, подтоплена и перестала работать городская автостанция. Движение электричек и общественного транспорта в Тулуне также приостановлено, отмечает kp.ru.

© МЧС России по Иркутской области

По данным МЧС, в двадцати населенных пунктах области, включая Тулун, из-за обильный осадков и подъема воды в реках подтоплено 2392 жилых дома и 2521 приусадебный участок.

Из-за стихии повреждено 13 автомобильных мостов, два из них на федеральной трассе, подтоплено 16 участков дорог местного значения.

Как ранее сообщал «Ридус», сегодня из-за продолжающегося вторые сутки проливного дождя оказался затоплен подъезд к московскому аэропорту Шереметьево.

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