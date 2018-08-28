Трамп частично отменил санкции против Huawei

Администрация Белого дома выступила с разъяснениями относительно сделанного по итогам саммита G20 заявления президента США Дональда Трампа о разрешении американским компаниям продавать китайской компании Huawei свое оборудование.

«Министерство торговли выдаст дополнительные временные лицензии на широко распространенные товары. Например, производители микросхем в США продают продукцию, которая доступна и из других стран, и мы не думаем, что здесь есть угроза национальной безопасности», — заявил журналистам экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу.



Советник подчеркнул, что американские компании смогут поставлять Huawei разную продукцию и услуги только при условии, что не возникнет проблем с национальной безопасностью, а сами поставки будут находится под особым контролем со стороны властей, передает РИА Новости. Таким образом, о полной отмене санкций в отношении китайской компании речь пока не идет.



Напомним, санкционная кампания против китайской Huawei началась более года назад. В апреле 2018-го правительство США вытеснило смартфоны производителя с американского рынка, а 17 мая 2019 года внесло Huawei и несколько десятков ее подразделений (включая бренд Honor) в список компаний, которым запрещается продавать американские товары и технологии без получения специального разрешения со стороны правительства.

После этого о прекращении сотрудничества с Huawei сообщила корпорация Google. Позже к ней присоединились производители электронных компонентов Intel, Qualcomm и Broadcom. Затем стало известно, что из-за американских санкций с компанией расторгли сотрудничество Qualcomm, Intel, Broadcom и Microsoft, а также британский разработчик чипов ARM. Из-за этого китайская компания больше не может полноценно использовать операционную систему Android, а также микросхемы американских чипмейкеров в собственных смартфонах. В ответ в Huawei заявили о разработке собственной операционной системы на основе Android.

