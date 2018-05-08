Названы сроки выхода операционной системы от Huawei

Китайская телекоммуникационная компания Huawei пообещала представить операционную систему (ОС) собственной разработки в течение года.

По словам исполнительного директора Huawei Юй Чэндуна, презентация новой ОС может состоятся самое раннее этой осенью, а самое позднее — весной 2020 года. «Стоит отметить, что ОС от Huawei будет совмещать в себе все необходимое из Android и сети интернет», — сказал он.

Чэндун добавил, что операционная система Huawei «позволит объединить в единое целое смартфоны, компьютеры, планшеты, телевизоры, автомобили, „умные“ носимые приборы и другие устройства», передает ТАСС.



Новость о скором появлении новой операционной системы для мобильных устройств вызвала живой интерес у пользователей, в том числе и в России. Многие выразили надежду, что ОС от компании Huawei будет совместима с большинством приложений для Android. Львиная доля замечаний носит скептический характер, но немало комментариев и от тех, кто с оптимизмом смотрит на стремление Huawei вывести на рынок альтернативную «ось».

Напомним, на днях корпорация Google сообщила о прекращении сотрудничества с Huawei. Позже к ней присоединились производители электронных компонентов Intel, Qualcomm и Broadcom. Из-за этого китайская компания больше не может полноценно использовать операционную систему Android, а также микросхемы американских чипмейкеров в собственных смартфонах.



Санкционная кампания против Huawei началась более года назад. В апреле 2018 года правительство США вытеснило смартфоны производителя с американского рынка, а 17 мая 2019 года правительство США внесло Huawei и несколько десятков ее подразделений (включая бренд Honor) в список компаний, которым запрещается продавать американские товары и технологии без получения специального разрешения со стороны правительства.



Ранее «Ридус» рассказывал о том, сможет ли китайская компания Huawei выжить без Android.

