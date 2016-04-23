Более 40 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

В аэропортах Москвы отменено и задержано более 40 рейсов.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Расписания» на 22:45 мск, во Внуково задержано шесть рейсов и отменен один.

В аэропорту Домодедово отменено девять рейсов и девять задержано.

В Шереметьево задерживаются 18 рейсов.

Как сообщал «Ридус», в воскресенье в Шереметьево в терминале D образовались большие очереди к стойкам на регистрацию на рейс и сдачу багажа.

В субботу, 29 июня, также было задержано и отменено в аэропортах российской столицы около 40 рейсов.