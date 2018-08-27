Силы Черноморского флота следят за эсминцем ВМС США в Черном море

Силы Черноморского флота (ЧФ) следят за американским эсминцем «Карни», который вошел Черное море, сообщает Национальный центр управления обороной РФ.

Сразу после появления американского судна в акватории Черного моря к наблюдению за ним приступил сторожевой корабль «Сметливый».

Кроме того, слежение за передвижениями эсминца ведется при помощи электронных устройств, отмечает ФАН.

По данным центра, «Карни» вошел в Черное море в субботу, 29 июня, в 19:20 мск.

В ведомстве отметили, что, согласно международной конвенции, время пребывания военных кораблей нечерноморских государств в Черном море не должно превышать 21 сутки.

«Карни» будет участвовать в военно-морских учениях Sea Breeze 2019, которые начнутся в понедельник, 1 июля.