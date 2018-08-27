найти ×
   
  • USD
    63.08
  • EUR
    71.82
СохранитьСохранено0
×

1033366

Силы Черноморского флота следят за эсминцем ВМС США в Черном море

Small default
© USN

© USN

Силы Черноморского флота (ЧФ) следят за американским эсминцем «Карни», который вошел Черное море, сообщает Национальный центр управления обороной РФ.

Сразу после появления американского судна в акватории Черного моря к наблюдению за ним приступил сторожевой корабль «Сметливый».

Кроме того, слежение за передвижениями эсминца ведется при помощи электронных устройств, отмечает ФАН.

По данным центра, «Карни» вошел в Черное море в субботу, 29 июня, в 19:20 мск.

В ведомстве отметили, что, согласно международной конвенции, время пребывания военных кораблей нечерноморских государств в Черном море не должно превышать 21 сутки.

«Карни» будет участвовать в военно-морских учениях Sea Breeze 2019, которые начнутся в понедельник, 1 июля.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Путешествия
Как живет «освобожденный» Донбасс: Северодонецк и Лисичанск — экс-ЛНР
474053362читать позжечитаю позже
Культура
История автора прижизненных портретов палачей революции и их жертв
123221603читать позжечитаю позже

главное

|статья

Тесты
Тест: Знаете ли самых знаменитых художников мира?

Разбираетесь ли вы в мировой живописи?

25022502читать позжечитаю позже

Общество
Юмор
10+ смешных случаев, когда матрица дала сбой и создала клонов27 августа 2018

Размножив окружающую действительность.

13255849читать позжечитаю позже