Силы Черноморского флота следят за эсминцем ВМС США в Черном море
- 30 июня 2019, 16:35
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Силы Черноморского флота (ЧФ) следят за американским эсминцем «Карни», который вошел Черное море, сообщает Национальный центр управления обороной РФ.
Сразу после появления американского судна в акватории Черного моря к наблюдению за ним приступил сторожевой корабль «Сметливый».
Кроме того, слежение за передвижениями эсминца ведется при помощи электронных устройств, отмечает ФАН.
По данным центра, «Карни» вошел в Черное море в субботу, 29 июня, в 19:20 мск.
В ведомстве отметили, что, согласно международной конвенции, время пребывания военных кораблей нечерноморских государств в Черном море не должно превышать 21 сутки.
«Карни» будет участвовать в военно-морских учениях Sea Breeze 2019, которые начнутся в понедельник, 1 июля.
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