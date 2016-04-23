найти ×
   
  • USD +0.03
    63.08
  • EUR +0.15
    71.82
СохранитьСохранено0
×

-219376

Оператор отозвал заявку на основной маршрут «Северного потока — 2» в Дании

Small default
© Игорь Ставцев/Коллаж/Ridus

© Игорь Ставцев/Коллаж/Ridus

Заявку на строительство газопровода «Северный поток — 2» по основному маршруту в территориальных Дании отозвала компания-оператор, сообщает пресс-служба Nord Stream 2 AG.

Официальное письмо компании было передано в Датское энергетическое агентство.

Исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг отметил, что более чем за два года с момента подачи заявки правительство Дании никак на нее не прореагировало.

Он добавил, что инвесторам требуется «законодательная определенность и защита правомерных ожиданий».

Компания теперь сосредоточится на северо-западном и юго-восточном маршрутам по второй и третьей заявке, которые соответствуют экологическим и техническим требованиям.

Как писал «Ридус», в первой половине июня глава крупнейшего немецкого химического концерна BASF Мартин Брудермюллер выступил в поддержку газопровода «Северный поток — 2», отметив, что Россия остается одним из важнейших партнеров ЕС, который на протяжении десятилетий сотрудничает с «Газпромом».

Ранее на сайте Конгресса США был опубликован законопроект о санкциях в отношении участников строительства «Северного потока — 2». В их числе отказ в выдаче американских виз, запрет на проведение платежей и сделок с недвижимостью в юрисдикции США и на инвестиции в капитал. 

В отношении попавших под санкции компаний также может быть введен запрет на экспорт товаров и технологий. 

В Минэнерго США назвали поступающий в Европу российский газ «дешевым, но ненадежным». При этом газ, добываемый в США, был объявлен «молекулами американской свободы».

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (1)

Культура
Самая развратная женщина христианства на картинах, иконах и плакатах
22458246читать позжечитаю позже
Путешествия
Как живет «освобожденный» Донбасс: Северодонецк и Лисичанск — экс-ЛНР
474051217читать позжечитаю позже

главное

|статья

Кино
Мэрилин Монро: последний дубль

«Передо мной простирается будущее, и я не могу его дождаться». Из последних интервью Мэрилин Монро, июль 1962 г.

101026608читать позжечитаю позже
|статья

История
Государство против семьи: как донос довел до теракта23 апреля 2016

Осада Руби-Ридж — это история о том, как государственная машина решила уничтожить одну отдельно взятую семью и проиграла.

31617107читать позжечитаю позже