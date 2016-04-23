Заявку на строительство газопровода «Северный поток — 2» по основному маршруту в территориальных Дании отозвала компания-оператор, сообщает пресс-служба Nord Stream 2 AG.

Официальное письмо компании было передано в Датское энергетическое агентство.

Исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг отметил, что более чем за два года с момента подачи заявки правительство Дании никак на нее не прореагировало.

Он добавил, что инвесторам требуется «законодательная определенность и защита правомерных ожиданий».

Компания теперь сосредоточится на северо-западном и юго-восточном маршрутам по второй и третьей заявке, которые соответствуют экологическим и техническим требованиям.

Как писал «Ридус», в первой половине июня глава крупнейшего немецкого химического концерна BASF Мартин Брудермюллер выступил в поддержку газопровода «Северный поток — 2», отметив, что Россия остается одним из важнейших партнеров ЕС, который на протяжении десятилетий сотрудничает с «Газпромом».

Ранее на сайте Конгресса США был опубликован законопроект о санкциях в отношении участников строительства «Северного потока — 2». В их числе отказ в выдаче американских виз, запрет на проведение платежей и сделок с недвижимостью в юрисдикции США и на инвестиции в капитал.

В отношении попавших под санкции компаний также может быть введен запрет на экспорт товаров и технологий.

В Минэнерго США назвали поступающий в Европу российский газ «дешевым, но ненадежным». При этом газ, добываемый в США, был объявлен «молекулами американской свободы».