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Грузинская диаспора попросила Путина возобновить авиасообщение

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© pexels.com

© pexels.com

Проживающие в России представители грузинской диаспоры направили президенту РФ Владимиру Путину открытое письмо просьбой восстановить авиасообщение между двумя странами.

В письме, подписанном президентом Федеральной Грузинской национально-культурной автономии в России Георгием Цурцумия, говорится, что определенные силы заинтересованы в ухудшении отношений с Россией и дестабилизации обстановки в Грузии.

По его словам, живущие в России грузины с тревогой следят за взаимными обвинениями, «ведь опыт последних 25 лет показал, что самые тяжелые последствия принимает на себя простой народ, а отнюдь не политики».

Автор письма отметил, что прекращение авиасообщения — это «тяжелые санкции».

Цурцумия попросил российского лидера как можно скорее возобновить ависообщение, «чтобы отношения между народами и личные судьбы людей не оказались изломанными».

Как сообщал «Ридус», президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 8 июля временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории России на территорию Грузии. Это призвано обеспечить безопасность россиян, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Напомним, беспорядки в Грузии начались в четверг, 20 июня, когда депутат от Госдумы Сергей Гаврилов случайно сел в кресло спикера парламента Грузии во время открытия Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Сначала депутаты от оппозиции покинули заседание, а чуть позже в центре города начался митинг. На нем участники потребовали, чтобы российская делегация покинула страну, а правительство ушло в отставку.

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