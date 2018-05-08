Уровень воды в иркутском городе Тулуне достиг почти 12 метров

В затопленном городе Тулун в Иркутской области уровень воды приблизился к отметке 12 метров, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя мэрии города.

По его словам, такого уровня вода достигла около часа назад, она продолжает прибывать.

В мэрии не могли уточнить агентству количество подтопленных домов в городе.

Ранее «Ридус» сообщал, что спасатели эвакуируют жителей города Тулун.

В пятницу в населенном пункте прорвало защитную дамбу, из-за чего начала резко подниматься вода в реке Ия. Около 20:00 (15:00 мск) уровень воды почти достиг 10 метров при критической отметке в 7 метров.

На тот момент в зону затопления попали более 887 частных жилых домов, в которых проживает около 2 тысяч человек.