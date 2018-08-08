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Эксперт: ЛДПР — это партия одного актера

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© Гавриил Григоров/ТАСС

© Гавриил Григоров/ТАСС

Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский пригрозил властям Петербурга, что его партия продолжит борьбу за должность губернатора Северной столицы.

При этом в порыве гнева глава ЛДПР назвал собственного кандидата в губернаторы Олега Капитанова «Капитоновым». По мнению, эксперта, прокомментировавшего «Ридусу» ситуацию, Жириновский занимается откровенным популизмом и не контролирует ситуацию в партии, потому его слова трудно воспринимать серьезно. 

Ранее депутат петербургского Законодательного Собрания от ЛДПР Олег Капитанов заявил о желании участвовать в губернаторских выборах.

После этого врио губернатора Петербурга Александр Беглов предложил Капитанову возглавить городской комитет по межнациональным отношениям.

Капитанов согласился, и получалось, что на выборы он уже не пойдет, напоминает петербургская интернет-газета «Фонтанка».

Однако сегодня в эфире телеканала «Россия 24» Жириновский заявил, что Капитанов согласился возглавить комитет Смольного «под давлением чиновников городской администрации», добавив, что в ближайшее время глава местного отделения ЛДПР напишет заявление об отставке, а затем доставит в Горизбирком недостающие подписи муниципальных депутатов, чтобы быть включенным в избирательный бюллетень.

Ситуацию прокомментировал «Ридусу» президент консалтингового агентства Bakster-group Дмитрий Гусев.

ЛДПР — это партия одного актера. И если кто-то начинает принимать самостоятельные решения, Жириновскому это очень не нравится. Все что он хочет — это максимальное привлечение к себе внимания. В этом смысле ему не нравится позиция некоторых партийцев, — рассказал Гусев.

А угрожать Беглову, по его словам, это, конечно, бессмысленно, «потому что никаких шансов у ЛДПР в Питере нет».

Неудовольствие Жириновского вызвал тот факт, что они лишаются участия в выборах, а Жириновскому нужно только участие в выборах, потому что любой рейтинг его кандидата — это рейтинг для него. Его интересует только скандал и рост рейтинга. Через два года выборы в Госудуму и ему важно о себе напоминать, — добавил президент консалтингового агентства.

Несколько дней назад бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский со скандалом покинул заседание парламента, на котором обсуждался законопроект о введении упрощенного порядка получения гражданства РФ для детей, чьи родители имеют русские корни, но находятся в ином подданстве. Глава ЛДПР назвал депутатов «предателями народа».

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Грузинская диаспора попросила Путина возобновить авиасообщение

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© pexels.com

© pexels.com

Проживающие в России представители грузинской диаспоры направили президенту РФ Владимиру Путину открытое письмо просьбой восстановить авиасообщение между двумя странами.

В письме, подписанном президентом Федеральной Грузинской национально-культурной автономии в России Георгием Цурцумия, говорится, что определенные силы заинтересованы в ухудшении отношений с Россией и дестабилизации обстановки в Грузии.

По его словам, живущие в России грузины с тревогой следят за взаимными обвинениями, «ведь опыт последних 25 лет показал, что самые тяжелые последствия принимает на себя простой народ, а отнюдь не политики».

Автор письма отметил, что прекращение авиасообщения — это «тяжелые санкции», сообщает ФАН.

Цурцумия попросил российского лидера как можно скорее возобновить ависообщение, «чтобы отношения между народами и личные судьбы людей не оказались изломанными».

Как сообщал «Ридус», президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 8 июля временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории России на территорию Грузии. Это призвано обеспечить безопасность россиян, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Напомним, беспорядки в Грузии начались в четверг, 20 июня, когда депутат от Госдумы Сергей Гаврилов случайно сел в кресло спикера парламента Грузии во время открытия Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Сначала депутаты от оппозиции покинули заседание, а чуть позже в центре города начался митинг. На нем участники потребовали, чтобы российская делегация покинула страну, а правительство ушло в отставку.

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