Эксперт: ЛДПР — это партия одного актера
- 28 июня 2019, 20:49
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский пригрозил властям Петербурга, что его партия продолжит борьбу за должность губернатора Северной столицы.
При этом в порыве гнева глава ЛДПР назвал собственного кандидата в губернаторы Олега Капитанова «Капитоновым». По мнению, эксперта, прокомментировавшего «Ридусу» ситуацию, Жириновский занимается откровенным популизмом и не контролирует ситуацию в партии, потому его слова трудно воспринимать серьезно.
Ранее депутат петербургского Законодательного Собрания от ЛДПР Олег Капитанов заявил о желании участвовать в губернаторских выборах.
После этого врио губернатора Петербурга Александр Беглов предложил Капитанову возглавить городской комитет по межнациональным отношениям.
Капитанов согласился, и получалось, что на выборы он уже не пойдет, напоминает петербургская интернет-газета «Фонтанка».
Однако сегодня в эфире телеканала «Россия 24» Жириновский заявил, что Капитанов согласился возглавить комитет Смольного «под давлением чиновников городской администрации», добавив, что в ближайшее время глава местного отделения ЛДПР напишет заявление об отставке, а затем доставит в Горизбирком недостающие подписи муниципальных депутатов, чтобы быть включенным в избирательный бюллетень.
Ситуацию прокомментировал «Ридусу» президент консалтингового агентства Bakster-group Дмитрий Гусев.
ЛДПР — это партия одного актера. И если кто-то начинает принимать самостоятельные решения, Жириновскому это очень не нравится. Все что он хочет — это максимальное привлечение к себе внимания. В этом смысле ему не нравится позиция некоторых партийцев, — рассказал Гусев.
А угрожать Беглову, по его словам, это, конечно, бессмысленно, «потому что никаких шансов у ЛДПР в Питере нет».
Неудовольствие Жириновского вызвал тот факт, что они лишаются участия в выборах, а Жириновскому нужно только участие в выборах, потому что любой рейтинг его кандидата — это рейтинг для него. Его интересует только скандал и рост рейтинга. Через два года выборы в Госудуму и ему важно о себе напоминать, — добавил президент консалтингового агентства.
Несколько дней назад бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский со скандалом покинул заседание парламента, на котором обсуждался законопроект о введении упрощенного порядка получения гражданства РФ для детей, чьи родители имеют русские корни, но находятся в ином подданстве. Глава ЛДПР назвал депутатов «предателями народа».
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