Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский пригрозил властям Петербурга, что его партия продолжит борьбу за должность губернатора Северной столицы.

При этом в порыве гнева глава ЛДПР назвал собственного кандидата в губернаторы Олега Капитанова «Капитоновым». По мнению, эксперта, прокомментировавшего «Ридусу» ситуацию, Жириновский занимается откровенным популизмом и не контролирует ситуацию в партии, потому его слова трудно воспринимать серьезно.

Ранее депутат петербургского Законодательного Собрания от ЛДПР Олег Капитанов заявил о желании участвовать в губернаторских выборах.

После этого врио губернатора Петербурга Александр Беглов предложил Капитанову возглавить городской комитет по межнациональным отношениям.

Капитанов согласился, и получалось, что на выборы он уже не пойдет, напоминает петербургская интернет-газета «Фонтанка».

Однако сегодня в эфире телеканала «Россия 24» Жириновский заявил, что Капитанов согласился возглавить комитет Смольного «под давлением чиновников городской администрации», добавив, что в ближайшее время глава местного отделения ЛДПР напишет заявление об отставке, а затем доставит в Горизбирком недостающие подписи муниципальных депутатов, чтобы быть включенным в избирательный бюллетень.

Ситуацию прокомментировал «Ридусу» президент консалтингового агентства Bakster-group Дмитрий Гусев.

ЛДПР — это партия одного актера. И если кто-то начинает принимать самостоятельные решения, Жириновскому это очень не нравится. Все что он хочет — это максимальное привлечение к себе внимания. В этом смысле ему не нравится позиция некоторых партийцев, — рассказал Гусев.

А угрожать Беглову, по его словам, это, конечно, бессмысленно, «потому что никаких шансов у ЛДПР в Питере нет».



Неудовольствие Жириновского вызвал тот факт, что они лишаются участия в выборах, а Жириновскому нужно только участие в выборах, потому что любой рейтинг его кандидата — это рейтинг для него. Его интересует только скандал и рост рейтинга. Через два года выборы в Госудуму и ему важно о себе напоминать, — добавил президент консалтингового агентства.

Несколько дней назад бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский со скандалом покинул заседание парламента, на котором обсуждался законопроект о введении упрощенного порядка получения гражданства РФ для детей, чьи родители имеют русские корни, но находятся в ином подданстве. Глава ЛДПР назвал депутатов «предателями народа».

