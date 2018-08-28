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Жириновский покинул заседание Думы, назвав депутатов «предателями народа»

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© Антон Новодережкин/ТАСС

© Антон Новодережкин/ТАСС

Бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский со скандалом покинул сегодняшнее заседание парламента, на котором обсуждался законопроект о введении упрощенного порядка получения гражданства РФ для детей, чьи родители имеют русские корни, но находятся в ином подданстве.

Возмущение Жириновского вызвали результаты голосования, согласно которым подготовленный представителями его политической силы проект был отклонен.

В итоге парламентарий с трибуны заявил о нежелании находиться в одном зале с депутатами, не поддержавшими этот закон.

Я в качестве протеста покидаю зал. Мне противно с вами находиться, когда вы не голосуете за закон в пользу большинства наших граждан. Где эти другие, о которых вы заботитесь? Позор парламенту, который отказывает в праве стать русскими миллионам наших граждан, проживающих за рубежом! Я покидаю такой зал, — объявил Владимир Жириновский.

Уходя, лидер ЛДПР громогласно сообщил своим коллегам по нижней палате, что ему с ними «не по пути», а также назвал депутатов, не проголосовавших за закон, «предателями русского народа», отмечает РЕН ТВ.

Напомним, двумя неделями ранее «Ридус» рассказывал о раздаче денег, устроенной Владимиром Жириновским прямо на Красной площади.

Как впоследствии объяснили изданию в пресс-службе ЛДПР, все депутаты парламентской фракции либерал-демократов ежемесячно перечисляют часть заработной платы в специальный партийный фонд. Именно оттуда народные избранники, включая Жириновского, берут средства для выплаты разовой материальной помощи россиянам.

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Комментарии (2)

  • Small 9a8e5e1b71
    merlionсегодня, 17:38

    И какие-то болваны за этих имитаторов радетелей народа ещё голосуют. Все псевдопартии в Думе на бюджетном, государственном финансировании. Так кому они будут служить, чьи приказы исполнять? Администрации президента. Даже КПСС себе такого не позволяла, живя на партвзносы; а нынешние кнопкодавы просто оборзели.

  • Small f00cd12528
    maclen0kсегодня, 17:54

    русские дети вырастут русскими. и в трудный час с оружием защитят свою страну. глобалистским марионеткам оно надо? гастеров со средней Азии сюда на развод. а то, что большинство расценивает это, как предательство, их не волнует. доблестные училки на избирательных участках привычно выполнят наказ партии. да и дебилов хватает. насмотрятся телеящика, вместо того, чтобы посмотреть в окно ..

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