Жириновский покинул заседание Думы, назвав депутатов «предателями народа»

Бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский со скандалом покинул сегодняшнее заседание парламента, на котором обсуждался законопроект о введении упрощенного порядка получения гражданства РФ для детей, чьи родители имеют русские корни, но находятся в ином подданстве.

Возмущение Жириновского вызвали результаты голосования, согласно которым подготовленный представителями его политической силы проект был отклонен.

В итоге парламентарий с трибуны заявил о нежелании находиться в одном зале с депутатами, не поддержавшими этот закон.

Я в качестве протеста покидаю зал. Мне противно с вами находиться, когда вы не голосуете за закон в пользу большинства наших граждан. Где эти другие, о которых вы заботитесь? Позор парламенту, который отказывает в праве стать русскими миллионам наших граждан, проживающих за рубежом! Я покидаю такой зал, — объявил Владимир Жириновский.

Уходя, лидер ЛДПР громогласно сообщил своим коллегам по нижней палате, что ему с ними «не по пути», а также назвал депутатов, не проголосовавших за закон, «предателями русского народа», отмечает РЕН ТВ.

Напомним, двумя неделями ранее «Ридус» рассказывал о раздаче денег, устроенной Владимиром Жириновским прямо на Красной площади.

Как впоследствии объяснили изданию в пресс-службе ЛДПР, все депутаты парламентской фракции либерал-демократов ежемесячно перечисляют часть заработной платы в специальный партийный фонд. Именно оттуда народные избранники, включая Жириновского, берут средства для выплаты разовой материальной помощи россиянам.