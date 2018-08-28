Жириновский покинул заседание Думы, назвав депутатов «предателями народа»
- 19 июня 2019, 17:04
- Всеволод Наумов, журналист «Ридуса»
Бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский со скандалом покинул сегодняшнее заседание парламента, на котором обсуждался законопроект о введении упрощенного порядка получения гражданства РФ для детей, чьи родители имеют русские корни, но находятся в ином подданстве.
Возмущение Жириновского вызвали результаты голосования, согласно которым подготовленный представителями его политической силы проект был отклонен.
В итоге парламентарий с трибуны заявил о нежелании находиться в одном зале с депутатами, не поддержавшими этот закон.
Я в качестве протеста покидаю зал. Мне противно с вами находиться, когда вы не голосуете за закон в пользу большинства наших граждан. Где эти другие, о которых вы заботитесь? Позор парламенту, который отказывает в праве стать русскими миллионам наших граждан, проживающих за рубежом! Я покидаю такой зал, — объявил Владимир Жириновский.
Уходя, лидер ЛДПР громогласно сообщил своим коллегам по нижней палате, что ему с ними «не по пути», а также назвал депутатов, не проголосовавших за закон, «предателями русского народа», отмечает РЕН ТВ.
Напомним, двумя неделями ранее «Ридус» рассказывал о раздаче денег, устроенной Владимиром Жириновским прямо на Красной площади.
Как впоследствии объяснили изданию в пресс-службе ЛДПР, все депутаты парламентской фракции либерал-демократов ежемесячно перечисляют часть заработной платы в специальный партийный фонд. Именно оттуда народные избранники, включая Жириновского, берут средства для выплаты разовой материальной помощи россиянам.
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