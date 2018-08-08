В Токио задержали россиянина за граффити возле Императорского дворца

В японской столице Токио задержали 23-летнего гражданина России Глеба Песочного, нарисовавшего граффити на стене около Императорского дворца Акасака, пишет ежедневная газета Mainichi.

По данным издания, на каменной стене появилась красная линия длиной в несколько десятков метров и рисунок птицы.

Полиция вычислила нарисовавшего граффити человека по записям с камер видеонаблюдения и задержала, им вышеупомянутый россиянин.

Похожее граффити было обнаружено на трансформаторе на одной из улиц Токио.



Песочный отрицает свою причастность к рисункам. Полиция проводит расследование.

Как сообщал «Ридус», в начале июня в Токио задержали гражданина России по подозрению в незаконном проникновении на крышу дома для запуска дрона.