найти ×
   
  • USD +0.03
    63.08
  • EUR +0.15
    71.82
СохранитьСохранено0
×

30117

В Токио задержали россиянина за граффити возле Императорского дворца

Small default
© wikipedia.org

© wikipedia.org

В японской столице Токио задержали 23-летнего гражданина России Глеба Песочного, нарисовавшего граффити на стене около Императорского дворца Акасака, пишет ежедневная газета Mainichi.

По данным издания, на каменной стене появилась красная линия длиной в несколько десятков метров и рисунок птицы.

Полиция вычислила нарисовавшего граффити человека по записям с камер видеонаблюдения и задержала, им вышеупомянутый россиянин.

© youtube.com

Похожее граффити было обнаружено на трансформаторе на одной из улиц Токио.

Песочный отрицает свою причастность к рисункам. Полиция проводит расследование.

Как сообщал «Ридус», в начале июня в Токио задержали гражданина России по подозрению в незаконном проникновении на крышу дома для запуска дрона.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Общество
Три главные причины разводов
181541306читать позжечитаю позже
Город
Предсмертные панорамные фото заброшенной больницы в Ховрино
-5242415читать позжечитаю позже

главное


Город
Фоторепортаж
Станция «Мичуринский проспект» Солнцевской линии метро во всех деталях

Можно сказать, что станция «Мичуринский проспект» почти готова.

807420читать позжечитаю позже

Наука и техника
Почему исчезла цивилизация майя08 августа 2018

Новое исследование подтвердило догадки ученых.

14458423читать позжечитаю позже