В Токио задержали россиянина за граффити возле Императорского дворца
- 28 июня 2019, 18:02
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В японской столице Токио задержали 23-летнего гражданина России Глеба Песочного, нарисовавшего граффити на стене около Императорского дворца Акасака, пишет ежедневная газета Mainichi.
По данным издания, на каменной стене появилась красная линия длиной в несколько десятков метров и рисунок птицы.
Полиция вычислила нарисовавшего граффити человека по записям с камер видеонаблюдения и задержала, им вышеупомянутый россиянин.
Похожее граффити было обнаружено на трансформаторе на одной из улиц Токио.
Песочный отрицает свою причастность к рисункам. Полиция проводит расследование.
Как сообщал «Ридус», в начале июня в Токио задержали гражданина России по подозрению в незаконном проникновении на крышу дома для запуска дрона.
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