В Токио задержали россиянина, пытавшегося запустить дрон

В японской столице задержали гражданина России по подозрению в незаконном проникновении на крышу дома для запуска дрона, сообщает агентство Kyodo.

Задержанный 38-летний Алексей Фесик пробрался на крышу жилого здания в токийском районе Минато.

После задержания россиянин на вопрос полицейских, зачем он забрался на крышу, ответил, что с этого здания открывается очень красивый вид.