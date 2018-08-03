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В Токио задержали россиянина, пытавшегося запустить дрон

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© pixabay.com

© pixabay.com

В японской столице задержали гражданина России по подозрению в незаконном проникновении на крышу дома для запуска дрона, сообщает агентство Kyodo.

Задержанный 38-летний Алексей Фесик пробрался на крышу жилого здания в токийском районе Минато.

После задержания россиянин на вопрос полицейских, зачем он забрался на крышу, ответил, что с этого здания открывается очень красивый вид.

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