В Токио задержали россиянина, пытавшегося запустить дрон
- 04 июня 2019, 09:02
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В японской столице задержали гражданина России по подозрению в незаконном проникновении на крышу дома для запуска дрона, сообщает агентство Kyodo.
Задержанный 38-летний Алексей Фесик пробрался на крышу жилого здания в токийском районе Минато.
После задержания россиянин на вопрос полицейских, зачем он забрался на крышу, ответил, что с этого здания открывается очень красивый вид.
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