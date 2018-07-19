Девушка похудела вдвое из-за стыда перед детьми

В интернете стал популярным пост девушки, которая похвалилась своими успехами в деле похудения. За два года она сумела сбросить ровно половину своего веса. Начинала худеть 26-летняя девушка с весом 136 килограммов, сейчас ей 28 лет, а её вес составляет 68 кг. На портале Reddit фото в стиле «до и после» быстро вышло в топ и набрало уже свыше 53 тысяч лайков и 1,5 тысячи комментариев. По словам девушки, начать худеть её заставили собственные дети, за которыми она уже не могла угнаться.

Главной моей мотивацией стали дети. В какой-то момент я поняла, что не могу с ними играть, так как мне тяжело даже просто двигаться, а уж тем более садиться на пол и вставать. Моё сердце сжималось от стыда, когда я говорила детям „нет“ из-за моих проблем с весом, — написала девушка в комментариях к своему посту.

«От 26 до 28 лет. Два года тяжёлой работы, немного интервального голодания, и я наконец в здоровом весе. Мне ещё есть куда стремиться, но я так горжусь тем, чего я уже добилась!»



Интернет-пользователи восхитились успехами девушки и буквально закидали её комплиментами и вопросами.

Ты прекрасна! Потрясающая работа!

Ух ты, какая молодец))

Умоляю, расскажи, как это тебе удалось!

По словам девушки, 20 килограммов она сбросила в первые три месяца, вычеркнув из жизни сахар и кофеин. А потом перешла на интервальное голодание, которое ей и помогло, в отличие от испробованных до этого диет.

Сначала я попробовала 16—8, это когда можно есть в течение восьми часов и нельзя — в течение 16. А потом я перешла на 5—2: пять дней нормального питания и два дня на воде. Сначала было тяжело, а потом привыкла, — рассказала девушка, похудевшая вдвое.

Также много вопросов было про обвисшую кожу, тут автор поста ответила, что ей повезло и кожа сокращалась равномерно вместе с её похудением. Также комментаторы спрашивали, как отреагировали на кардинальные изменения внешнего вида её знакомые.

Как реагируют ваши друзья и семья? Бьюсь об заклад, вы настолько хорошо себя ощущаете, что готовы к внезапной встрече со старыми знакомыми: как они удивятся и обрадуются за вас! Поздравляю и продолжайте в том же духе! Для поддержания хорошего здоровья требуется целая жизнь, и вы отлично справляетесь, — написал один из юзеров.

Что ж… Большинство из них думают, что я больна или на наркотиках. Я ни то ни другое. Они просто не видели меня десять лет, вот и всё. А моя собственная бабушка не узнала меня, потому что ей трудно было поверить в то, как много я потеряла в весе, — ответила автор.

Отдельно девушка отметила, как важно для неё было похудеть, чтобы чувствовать себя уверенно рядом со своим мужем:

На меня уже не так часто пялятся на улице. И теперь я могу спокойно держать мужа за руку, не ожидая, что кто-то сначала восхищённо посмотрит на моего прекрасного мужчину, а потом с отвращением — на меня. Я лучше сплю, больше доверяю себе и чувствую, что способна показать своё тело мужу. Это удивительное ощущение!

В комментариях сотни людей пожелали девушке удачи и поблагодарили за мотивацию менять себя к лучшему.

Ты похудела вдвое! Ты определённо должна очень гордиться, ведь это требует реальных обязательств и дисциплины! Ты потрясающая.

Это чертовски круто. Мои сестра и мама перешли на кетодиету, и сейчас они выглядят намного здоровее и счастливее. Хорошая работа, девочка!

Поздравляю, ты выглядишь великолепно!

Это — самая крутая мотивация к похудению, что я видела. Вы вдохновляете, спасибо!

Ранее «Ридус» писал историю многодетного папы, который привёл себя в идеальную форму после того, как сходил со своими тремя детьми в поход и, к своему ужасу, понял, что не может за ними угнаться.

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Ещё одна женщина похудела на полцентнера ради хорошего секса, и, судя по её фото до и после, это весьма эффективная мотивация.

А одна россиянка похудела на 50 килограммов ради сына, которого из-за неё дразнили в садике, а он бросался в драку, чтобы защитить доброе имя матери.