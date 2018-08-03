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В Москве покончил с собой замкомандира взвода Росгвардии

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© Роман Пименов/Интерпресс/ТАСС

© Роман Пименов/Интерпресс/ТАСС

В квартире в центре столицы обнаружили тело заместителя командира взвода Росгвардии.

По предварительным данным, 49-летний сотрудник войск национальной гвардии России покончил с собой.

Инцидент произошел в доме на 3-й Красногвардейской улице, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Как рассказал источник в правоохранительных органах Агентству городских новостей «Москва», погибший мужчина находился в отпуске.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Как сообщал «Ридус», в середине июня в Сахалинской области старший лейтенант полиции, 44-летний инспектор ДПС, покончил с собой во время дежурства.

Несколькими днями ранее в столичном ОВД обнаружили тело покончившего с собой офицера полиции.

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В Иркутской области эвакуируют затопленный город

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© МЧС России по Иркутской области

© МЧС России по Иркутской области

В Иркутской области спасатели эвакуируют жителей города Тулун.

В пятницу в населенном пункте прорвало защитную дамбу, из-за чего начала резко подниматься вода в реке Ия.

Уровень воды превысил 946 см при критической отметке в 700 см. Синоптики считают, что вода может подняться до 1,5 метра, сообщает региональное управление МЧС.

© МЧС России по Иркутской области

В настоящее время в зону затопления попали более 887 частных жилых домов. в которых проживает около 2 тысяч человек. Спасатели снимают людей с крыш.

© МЧС России по Иркутской области

Из-за потопа с сегодняшнего дня в городе перекрыт участок федеральной трассы «Сибирь».

© МЧС России по Иркутской области

Кроме того, подтоплена и перестала работать городская автостанция. Движение электричек и общественного транспорта в Тулуне также приостановлено, отмечает kp.ru.

© МЧС России по Иркутской области

Как ранее сообщал «Ридус», сегодня из-за продолжающегося вторые сутки проливного дождя оказался затоплен подъезд к московскому аэропорту Шереметьево.

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