В Москве покончил с собой замкомандира взвода Росгвардии
- 28 июня 2019, 15:50
- Александр Юрьев, журналист «Ридуса», отдел новостей
В квартире в центре столицы обнаружили тело заместителя командира взвода Росгвардии.
По предварительным данным, 49-летний сотрудник войск национальной гвардии России покончил с собой.
Инцидент произошел в доме на 3-й Красногвардейской улице, сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Как рассказал источник в правоохранительных органах Агентству городских новостей «Москва», погибший мужчина находился в отпуске.
В настоящее время по данному факту проводится проверка.
Как сообщал «Ридус», в середине июня в Сахалинской области старший лейтенант полиции, 44-летний инспектор ДПС, покончил с собой во время дежурства.
Несколькими днями ранее в столичном ОВД обнаружили тело покончившего с собой офицера полиции.
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