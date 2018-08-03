В Москве покончил с собой замкомандира взвода Росгвардии

В квартире в центре столицы обнаружили тело заместителя командира взвода Росгвардии.

По предварительным данным, 49-летний сотрудник войск национальной гвардии России покончил с собой.

Инцидент произошел в доме на 3-й Красногвардейской улице, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Как рассказал источник в правоохранительных органах Агентству городских новостей «Москва», погибший мужчина находился в отпуске.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Как сообщал «Ридус», в середине июня в Сахалинской области старший лейтенант полиции, 44-летний инспектор ДПС, покончил с собой во время дежурства.

Несколькими днями ранее в столичном ОВД обнаружили тело покончившего с собой офицера полиции.