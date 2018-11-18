Инспектор ДПС покончил с собой на дежурстве

Старший лейтенант полиции, 44-летний инспектор ДПС покончил с собой на острове Кунашир в Южно-Курильском районе Сахалинской области, сообщает портал Sakhalin. info.

Как стало известно изданию, при проверке несения службы у заступившего на дежурство офицера начальник районного ОГИБДД обнаружил признаки алкогольного опьянения.

Тогда они на служебном автомобиле отправились в ОМВД для дальнейшего разбирательства.

По прибытии на место, выходя из машины, офицер предпринял попытку самоубийства. Инспектора госпитализировали, однако врачи не смогли его спасти, отмечает издание.

В настоящее время по данному факту проводится служебная проверка.

Как сообщал «Ридус», неделю назад покончил с собой старший лейтенант полиции в ОВД столичного района Гольяново. Офицер оставил прощальную записку, обвинив в своей смерти руководство.