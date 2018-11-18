найти ×
   
  • USD
    64.43
  • EUR
    72.70
СохранитьСохранено0
×

202230

Инспектор ДПС покончил с собой на дежурстве

Small default
© Интерпресс/ТАСС

© Интерпресс/ТАСС

Старший лейтенант полиции, 44-летний инспектор ДПС покончил с собой на острове Кунашир в Южно-Курильском районе Сахалинской области, сообщает портал Sakhalin. info.

Как стало известно изданию, при проверке несения службы у заступившего на дежурство офицера начальник районного ОГИБДД обнаружил признаки алкогольного опьянения.

Тогда они на служебном автомобиле отправились в ОМВД для дальнейшего разбирательства.

По прибытии на место, выходя из машины, офицер предпринял попытку самоубийства. Инспектора госпитализировали, однако врачи не смогли его спасти, отмечает издание.

В настоящее время по данному факту проводится служебная проверка.

Как сообщал «Ридус», неделю назад покончил с собой старший лейтенант полиции в ОВД столичного района Гольяново. Офицер оставил прощальную записку, обвинив в своей смерти руководство.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Город
В Сети появилась новая интерактивная карта столицы
10034560читать позжечитаю позже
Наука и техника
Почему исчезла цивилизация майя
14458423читать позжечитаю позже

главное


Путешествия
Как живет «освобожденный» Донбасс: Северодонецк и Лисичанск — экс-ЛНР

Скажу честно, ехать сюда мне было страшно. Очень не хотелось.

464051217читать позжечитаю позже

Путешествия
Путешествие на болгарских поездах в стиле граффити18 ноября 2018

Путешествие на поезде по Болгарии это уникальный опыт как для путешественника.

20063153читать позжечитаю позже