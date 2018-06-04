Визажист сделала мейкап в стиле Чернобыля

Американская визажистка Ханна Чилтон (Hannah Chilton) называет себя артисткой иллюзии, этой девушке 31 год, в прошлом она работала шеф-поваром, сейчас воспитывает четырёхлетнего сына Арчи (Archie), а в свободное время создаёт невероятный мейкап на собственном лице и теле. Так, недавно американка вдохновилась нашумевшим сериалом «Чернобыль» и с помощью макияжа примерила на себя образ ликвидатора катастрофы.

Мастерица мейкапа часто черпает идеи в фильмах и сериалах и тратит много времени на перевоплощение в интересных героев. Например, чтобы превратиться в динозавра Рекса, Ханна потратила 11 часов.

А этот рисунок визажистка создала на своём лице в честь выхода нового мультфильма «История игрушек — 4».

Девушка признаётся, что чаще всего работает, пока её сын спит, а поскольку такой творчески сложный макияж занимает восемь-десять часов, то иногда американке приходится жертвовать собственным сном, чтобы закончить ту или иную идею.

Иногда визажист создаёт на своем лице иллюзии, не связанные с киноиндустрией, вдохновляясь миром животных или совсем обыденными вещами, например едой.

По словам американки, сын не знает о её увлечении и потому не пугается, увидев её с жутким макияжем на лице: «Обычно я создаю по три-четыре разных образа в неделю. Мой сын в это время спит. А когда я заканчиваю, приходит время его будить».

Девушка подумывает о том, чтобы использовать свой талант в театральной сфере, и хочет попробовать делать мейкап на лицах других людей: «Мне только нужно сократить время макияжа, думаю вряд ли кто-то захочет сидеть на одном месте девять часов подряд», — сказала визажист изданию Storytrender.

Помимо Instagram, талантливая мейкаперша выкладывает свои работы на You-Tube-канале, где можно подробно понаблюдать за процессом создания разных образов с помощью кисточек и краски.

Ранее «Ридус» рассказывал об учительнице, которая создаёт такой галлюциногенный макияж, что повергает в шок всех зрителей.

А также мы писали о визажисте-хамелеоне, которая так мастерски превращает себя в знаменитостей, что их не отличить.