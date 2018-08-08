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Визажист-хамелеон превращает себя в знаменитостей, и их не отличить

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  • 06 марта 2019, 13:03
  • Анна Лаврова, журналист «Ридуса», раздел «Развлечения»

Китайская блогерша Хе Юйхун (He Yuhong) обладает способностью пройти сквозь толпу, не показывая своей истинной личности. Нет, она не Безликая из «Игры престолов», она — искусный визажист, который с помощью макияжа может превратить себя в кого угодно. Девушка прославилась в соцсетях своими невероятными перевоплощениями в знаменитостей — от Моны Лизы до Джонни Деппа, от Одри Хепберн до Альберта Эйнштейна. В Instagram на талантливую визажистку подписано более полумиллиона человек и ещё больше — на YouTube-канал, где она публикует видео своих впечатляющих мейкап-метаморфоз. Поклонники называют Хе Юйхун девушкой-хамелеоном. И глядя на её потрясающие работы, поневоле этому веришь.

Вот так выглядит визажистка без макияжа

А это знаменитости в её исполнении:

1. Джонни Депп 

2. Тейлор Свифт

3. Альберт Эйнштейн

4. Мона Лиза

5. Чарли Чаплин

6. Одри Хепберн

7. Скарлетт Йоханссон

8. Майкл Джексон

9. Мэрилин Монро

10. Криштиану Роналду

11. Моника Беллуччи

12. Дита фон Тиз

13. Йоахим Лёв

14. Харли Квинн

15. Галь Гадот

16. Девушка с жемчужной сережкой

17. Дама с горностаем

18. Леди Скорби: Скорбная Мэри

19. Селена Гомес

20. Грета Гарбо

21. Тильда Суинтон

22. Кейт Бланшетт

А вы бы хотели так мастерски владеть искусством макияжа, чтобы превращать себя в другие личности?

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