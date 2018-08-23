Суровая кошка с котёнком в зубах рассмешила соцсети

На портале Reddit набирает популярность фотография кошки, которая несёт в зубах котёнка. И делает она это с таким суровым видом, что похожа на человеческого родителя, который готовится задать трёпку своему ребёнку. Автор назвал снимок «Возвращение блудного сына».

Интернет-пользователям взгляд матери-кошки напомнил собственные истории из детства и стал поводом для шуток.

Это взгляд родителя, который собирается устроить трёпку.

Когда вы просто хотите играть со своими друзьями еще 5 минут, но пришло время идти домой.

Иди сюда, маленький говнюк. Клянусь Богом, когда твой отец услышит, что ты залезла в кошачью мяту, он сдерёт с тебя шкуру.

Ну маааааааам!

Представляете, он сказал, что переезжает! Нет, ты не бросишь своих братьев.

Мама-кошка: Этот ребёнок только что съел недельный запас корма и половину содержимого кошачьего лотка, следующие несколько дней с ним будешь сидеть ты!

Папа-кот: Но я…

Мама-кошка: Он и твой сын тоже!

А один комментатор решил, что мама-кошка просто показывает котёнку его будущие владения:

Однажды всё это станет твоим, Симба!

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