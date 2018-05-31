10+ шокирующих фото из Чернобыля о том, как природа побеждает цивилизацию

Ядерная катастрофа в Чернобыле произошла 33 года назад, и её последствия ощущаются до сих пор. Заражённую радиацией территорию покинули люди, бросив дома и предприятия. Однако, несмотря на то, что учёные предрекали зоне отчуждения превращение в бесплодную пустошь, природа возрождается, отвоёвывая у цивилизации своё: серые бетонные блоки зарастают зеленью, деревья медленно, но верно поглощают руины города Припяти. По оценкам специалистов, 30-километровая зона бедствия в настоящее время стала местом большого биоразнообразия, здесь живёт более 60 различных видов млекопитающих, включая диких кабанов, лосей и медведей, а популяция волков и вовсе в семь раз больше, чем в соседних заповедниках.

Чернобыльская зона отчуждения в настоящее время является по сути одним из крупнейших заповедников Европы, экосистема поддерживает больше жизни, чем раньше, даже если каждый отдельный цикл этой жизни длится немного меньше.

В каком-то смысле катастрофа в Чернобыле показывает истинную степень нашего воздействия на окружающую среду на планете. Как бы вредно это ни было, ядерная авария была гораздо менее разрушительной для местной экосистемы, чем люди. Покинув эти места, человечество создало пространство для возвращения и процветания природы, — сделали удивительный вывод представители Science Alert.

Впрочем, стоит просто посмотреть на фотографии из зоны отчуждения, чтобы убедиться в правоте экологов.

1. «Старая телефонная будка, спрятанная в подлеске Припяти, не использовалась с 1986 года»

2. «1986—2019»

3. «Наконец-то я встретил знаменитого припятского лиса Саймона»

4. «Когда-нибудь эта впечатляющая конструкция рухнет»

5. «Заросшие рельсы. Природа забирает всё назад»

6. «Спустя 33 года Припять превратилась в своего рода заповедник»

7. «В подвале большого здания Припятской больницы до сих пор лежит одежда пожарных, которые первыми добрались до места аварии после взрыва ядерного реактора. Комната с пожарной формой — одно из самых радиоактивных пятен во всей зоне отчуждения»

8. «Припять: было — стало»

9. «Природа возвращает себе свою территорию»

10. «Чернобыльский автовокзал»

11. «Внутри больницы»

12. «Лошади Пржевальского пасутся в Чернобыльской зоне отчуждения. На заднем плане виден „Саркофаг-2“»

13. «Заброшенный парк аттракционов в Припяти»

14. «Запустение в зданиях, которые не обслуживаются уже более 30 лет»

15. «Припятский Дворец культуры „Энергетик“»

16. «Вид на Чернобыльскую электростанцию из Припяти»

17. «Припять — уже не тот город-призрак, каким был. Теперь город активно поглощается лесом и растениями. Природа настойчиво забирает территорию обратно»

18. «Сегодня наша команда наткнулась на место захоронения чьего-то любимого питомца в Чернобыле»

19. «Заросший дом в одном из сёл Чернобыльской зоны отчуждения»

20. «Общежитие для работников завода»

21. «В мае 2019-го»

22. «Речная лодочная станция»

23. «Природа выигрывает битву против цивилизации»

24. «Дерево растёт на 8-м этаже»

25. «Встречайте лиса Саймона из радиоактивного Рыжего леса. В местных лесах также живут дикие кабаны, лоси, медведи и большая популяция волков»

26. «Чернобыльский детский лагерь „Изумруд“»

27. «Припять — город-призрак, увенчанный сладкой тишиной и прекрасной дикой природой»

28. «Зона отчуждения растянулась на 30 километров»

29. «Припять спустя 33 года»

Ранее «Ридус» публиковал работы фотографа, который снял Чернобыль в инфракрасном свете, и это похоже на кадры из фантастического фильма.

А также мы писали, как создатель нашумевшего сериала «Чернобыль» раскритиковал туристов, которые ринулись в зону отчуждения ради легкомысленных фото на месте страшной катастрофы.