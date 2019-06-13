Создатель сериала «Чернобыль» пристыдил блогеров за фото в зоне отчуждения

После выхода нашумевшего сериала «Чернобыль», в Припять устремились тысячи туристов, чтобы своими глазами увидеть место катастрофы, а также сделать фотографии для соцсетей. В погоне за лайками многие блогеры снялись в зоне отчуждения в весьма откровенных нарядах и позах, вызвав осуждение тысяч интернет-пользователей. Создатель мини-сериала американский сценарист Крейг Мазин (Craig Mazin) также прокомментировал скандальные снимки, заполонившие Instagram и написал сообщение на своей странице в Twitter, призывая людей к уважению:

Замечательно, что #ChernobylHBO вдохновил волну туризма в зону отчуждения. Но да, я видел фотографии.

Если вы посетите Чернобыль, пожалуйста, помните, что там произошла ужасная трагедия. Отнеситесь с уважением ко всем, кто там пострадал и пожертвовал собой.

Сценарист, скорее всего, намекает на провокационное фото девушки, которая снялась в Припяти в защитном костюме, расстегнув его и спустив с бёдер так, что стало видно её нижнее бельё. Скандальный снимок вызвал шквал негативных комментариев от пользователей.

И таких примеров в соцсетях масса. Общественники называют это явление уродливой стороной катастрофического туризма и отмечают, что такие масштабные бедствия всегда вызывает повышенное внимание публики. Однако, одно дело приезжать в такие места, чтобы отдать дань уважения погибшим и пострадавшим, и совершенно другое, когда люди фотографируются на фоне трагедии, мечтая произвести впечатление на подписчиков и собрать побольше лайков.

А вы что об этом думаете? Поделитесь своим мнением в комментариях! Смотрели сериал?

Ранее «Ридус» рассказывал о том, как селфи у мемориала жертвам Холокоста превращаются в пляски на костях. Израильский художник создал специальный фотопроект, в котором показал, что мемориал жертвам геноцида — не место для весёлых снимков. Получилось страшно наглядно.

Также мы публиковали работы фотографа, который снял Чернобыль в инфракрасном свете, и это похоже на кадры из фантастического фильма.