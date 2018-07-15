СМИ узнали обстоятельства гибели трех российских офицеров в Сирии

Журналисты узнали подробности о гибели российских офицеров в провинции Дейр-эз-Зор в конце февраля 2019 года во время проведения рекогносцировки местности.

«Российский внедорожник УАЗ с номерным знаком 928159 попал в засаду в пустынном районе провинции Дейр-эз-Зор. В машине находились три российских офицера и сирийский полковник, христианин из Кусейра по имени Монзер Луис. Он был их переводчиком», — пишет «Новая газета» со ссылкой на неназванный источник.



По информации издания, россияне — двое полковников и майор — попали в засаду в 40 километрах от населенного пункта Аль-Маядин, где расположена российская военная база. Их внедорожник позже нашли со следами сильного обстрела и крови на переднем и заднем сидениях. В десяти метрах от машины на песке остались еще «две огромные лужи крови», а рядом с ними — детали военного снаряжения двух офицеров. Судя по количеству крови, двое пассажиров УАЗа погибли на месте, а их тела нападавшие могли забрать с собой вместе с двумя выжившими.

Один из полковников подчинялся командованию 7-й бригады Сирийских правительственных сил, находящейся под совместным руководством российских и сирийских военных начальников. Машину с российскими офицерами сопровождала колонна из шести автомобилей с 30 бойцами, а также двух пикапов, укомплектованных крупнокалиберными пулеметами ДШК. По неизвестной причине УАЗ с офицерами отделился от остальной колонны и попал в засаду.



О гибели трех российских офицеров в сирийской провинции Дейр-эз-Зор стало известно 25 марта. В Минобороны РФ тогда сообщили, что военные возвращались в дневное время на автомобиле после доставки гуманитарной помощи в один из населенных пунктов и попали в засаду, устроенную боевиками, после чего пропали без вести. Также оборонное ведомство отчиталось об уничтожении тех десятков боевиков, гибели всех трех военнослужащих и доставке их тел на Родину.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции в Сирийской арабской республике в сентябре 2015 года. Российские войска прибыли в Сирию по официальной просьбе и приглашению Дамаска. Благодаря российскому вмешательству сирийцам удалось сохранить законно избранное правительство и одержать победу с войне с террористами и продолжить борьбу за территориальную целостность своей страны.