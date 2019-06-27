Начальник полиции ЗАО Москвы ушел в отставку после дела Голунова

Заместитель начальника УВД по ЮЗАО Москвы полковник Игорь Петухов подал рапорт об уходе в отставку. В его округе в начале июня было заведено резонансное дело против журналиста Ивана Голунова, которое обернулось против полицейских.

По данным РБК, Петухов подал в отставку по выслуге лет, сейчас он находится в отпуске, а приказ о его увольнении пока не подписан.

На сайте газеты «Петровка, 38» на Игоря Петухова дана следующая характеристика: «Он мастер своего дела, прошедший многолетнюю школу милицейской, а теперь и полицейской службы. Стражем порядка Игорь Юрьевич решил стать еще в детстве. Парня влекла к себе работа на „передовой“ борьбы с преступностью — в уголовном розыске, где уже до этого себя блестяще проявили его отец и дед».

Бывший начальник Петухова, глава УВД по ЗАО ГУ МВД по Москве генерал Андрей Пучков, который был снят с должности указом президента, также уволен из органов внутренних дел под благовидным предлогом — в связи с выходом на пенсию.

Начальник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД по ЗАО Андрей Щиров, по должности курировавший дело Голунова, отстранен от работы, но пока не уволен из органов, сообщили источники издания.

Напомним, 6 июня журналист издания «Медуза» Иван Голунов был задержан по обвинению в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, но его уголовное преследование под давлением общественности уже через пять дней было прекращено, причем объявление об этом накануне несогласованного марша в поддержку журналиста сделал лично министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

16 июня Голунова допросили по тому же делу уже в качестве свидетеля. Тогда же генерал Андрей Пучков и начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин лишись своих должностей. 21 июня в МВД признали, что в деле Голунова были допущены нарушения, и передали расследование сотрудникам Следственного комитета.