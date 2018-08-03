Голунова допросили по тому же делу в качестве свидетеля

Журналиста «Медузы» Ивана Голунова допросили в качестве свидетеля, сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.

По словам юриста, следственные действия в отногении Голунова были проведены накануне в рамках того же уголовного дела, по которому журналист проходил в качестве обвиняемого.

Адвокат добавил, что дело о покушении на сбыт наркотиков по-прежнему расследует главное следственное управление МВД по Москве.

В рамках этого дела проводится проверка действий полиции, чтобы в дальнейшем передать материалы в Следственный комитет России, сообщает «Интерфакс».

Как сообщал «Ридус», в Москве сегодня прошел митинг в защиту гражданских прав «Закон и справедливость для всех». Организаторами согласованной со столичными властями акции выступили глава Союза журналистов Москвы Павел Гусев, глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, а также журналист и член СПЧ Екатерина Винокурова.

Митингующие собрались на проспекте Академика Сахарова, чтобы выступить за свободу и демократию, а также против нападок на свободу слова. Митинг изначально должен был стать акцией в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, однако после того, как дело в его отношении прекратилось, тематика митинга была расширена.

Несколько дней назад Голунов ответил на вопрос, кто может быть заказчиком его задержания по наркостатье.

В среду в Москве состоялась не согласованная с властями акция в поддержку Ивана Голунова. Полицейские задержали более 500 участников митинга.

Напомним, спецкор «Медузы» Иван Голунов был задержан на Цветном бульваре 6 июня. В МВД сообщили, что у него в рюкзаке и в квартире были найдены наркотики.

Восьмого июня журналисту предъявили обвинения по ст. 30 и ст. 228.1 УК РФ — покушение на сбыт наркотиков в крупном размере. Следователь просил поместить Голунова в СИЗО, однако судья Никулинского районного суда ограничился домашним арестом.

А через три дня, 11 июня, Иван Голунов был освобожден, все обвинения с него сняты, уголовное дело прекращено. Это стало результатом беспрецедентной кампании в защиту журналиста, объединившей «либералов» и «охранителей».