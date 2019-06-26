Назначен новый глава Ингушетии

Президент России Владимир Путин назначил врио главы Ингушетии бывшего прокурора Махмуд-Али Калиматова. О назначении журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Махмуд-Али Калиматов с декабря 2015 года занимал должность руководителя Управления Росприроднадзора по Самарской области, до этого в течение трех лет работал советником губернатора Самарской области. С 2004 по 2007 годы занимал пост прокурора Ингушетии.

Калиматов приходится родным братом Герою России, сотруднику оперативно-розыскного управления службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ РФ подполковнику Алихану Калиматову, погибшему в 2007 году в Ингушетии от рук бандитов.

Подавший накануне в отставку глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров сегодня встретился с Владимиром Путиным в Москве, рассказал президенту о результатах своей работы за 11 лет и лично попросил о досрочном сложении полномочий. «Я не осмелюсь говорить, справился с задачей или нет, но старался как мог», — цитирует Евкурова ТАСС.

Путин отставку главы Республики принял, поблагодарил за службу, попросил Евкурова передать новому главе региона дела и ввести в курс рабочей ситуации. Глава государства отметил положительные тенденции в экономике региона: профицитный бюджет и позитивную динамику выше среднероссийской в строительстве и промпроизводстве.

Напомним, Юнус-Бек Евкуров руководил Ингушетией с ноября 2008 года, добившись ликвидация в регионе террористического подполья. 9 сентября 2018 года ингушские парламентарии переизбрали его на третий срок до 2023 года. Евкуров подал в отставку на фоне затяжного спора с Чечней по вопросу о границе и массовых протестов против заключенного главами регионов соглашения. В нескольких обращениях к жителям Ингушетии Евкуров заявил, что их единство проходит испытание на прочность, взял на себя ответственность за разногласия в обществе и призвал сплотиться вокруг нового главы Республики.