Суд Австрии согласился экстрадировать украинского олигарха Фирташа в США

Верховный суд Австрии согласился экстрадировать одного из богатейших украинских бизнесменов Дмитрия Фирташа в США, где ему грозит реальный тюремный срок по обвинению в коррупционных преступлениях.

«Мы разочарованы сегодняшним решением Верховного суда Австрии», — цитирует РБК заявление адвокатов олигарха.

«В любом случае ничего не изменилось относительно невиновности господина Фирташа и отсутствия доказательств его вины в каком-либо преступлении. Он никогда не занимался бизнесом в США, никогда не посещал США, не знал ни о каких планах по подкупу официальных лиц в Индии по вопросу индийских титановых месторождений, которые никогда и никем не были реализованы», — подчеркнули защитники.

Напомним, основатель и владелец Group DF Дмитрий Фирташ был арестован в Вене 12 марта 2014 года. Его отпустили под подписку о невыезде после внесения огромного залога в 125 миллионов евро. В США бизнесмена обвиняют во взятке, данной индийским политикам, чтобы получить лицензию на разработку титанового месторождения.

Ранее самым богатым украинцем в американской тюрьме был бывший премьер-министр Украины и глава партии «Громада» Павел Лазаренко, которому дали 10 лет лишения свободы по обвинениям в коррупции, вымогательстве, мошенничестве и отмывании 114 миллионов долларов через американские банки. Общее состояние экс-премьера было куда больше и насчитывало, по примерным оценкам, от 200 до 300 миллионов долларов.

На днях стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский договорился с украинскими олигархами Ринатом Ахметовым, Виктором Пинчуком и Игорем Коломойским об инвестициях в экономику страны