«Аэрофлот» продал 36 тысяч билетов в Грузию до конца года

Российский авиаперевозчик «Аэрофлот» продал 36 тысяч билетов в Грузию с вылетом до конца года, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в компании.

По его словам, в настоящий момент у «Аэрофлота» есть 2 тысячи свободных места для вывоза пассажиров до 8 июля в связи с закрытием авиасообщения.

Соответственно, проблем с перевозкой пассажиров не возникнет, даже если кто-то «захочет поменять дату вылета на более ранний срок», отметил собеседник агентства.

Сейчас в Грузию летают самолеты российских авиакомпаний «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии», «Победа», Red Wings и Nordavia. Все они уже закрыли продажу авиабилетов.

Кроме того, в Россию совершают рейсы грузинские Georgian Airways и MyWay Airlines.

Как сообщал «Ридус», президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 8 июля временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории России на территорию Грузии. Это призвано обеспечить безопасность россиян, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Напомним, беспорядки в Грузии начались в четверг, 20 июня, когда депутат от Госдумы Сергей Гаврилов случайно сел в кресло спикера парламента Грузии во время открытия Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Сначала депутаты от оппозиции покинули заседание, а чуть позже в центре города начался митинг. На нем участники потребовали, чтобы российская делегация покинула страну, а правительство ушло в отставку.

В субботу, 22 июня, во время съемки репортажа неизвестные напали на корреспондента и оператора телеканала «Россия 24». Также пострадал продюсер видеоагентства Ruptly, его ранили резиновой пулей во время разгона протестующих у парламента.