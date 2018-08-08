Стал известен размер первой зарплаты Зеленского на посту президента

Стала известна первая заработная плата Владимира Зеленского на посту президента Украины.

В мае президент заработал 12 797 гривен, что примерно равно 485 долларам США, сообщает портал «Фактор».

Как рассказали изданию в администрации главы украинского государства, президенту не установлены надбавки и премии. Из зарплаты украинского лидера была удержана 2 481 гривна (около $95) в качестве налогов (примерно 95 долларов).

Согласно декларации о доходах, в 2018 году Зеленский заработал 370 тысяч долларов США, отмечает телеканал «360».

Напомним, Зеленский вступил в должность президента 20 мая.



Как сообщал «Ридус», несколько дней назад президент Украины провел встречи с тремя украинскими олигархами и договорился с ними об их инвестициях в экономику страны, включая масштабный проект по развитию отдельных отраслей Донбасса.