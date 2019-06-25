Курс грузинской валюты упал до исторического минимума

Грузинская валюта резко обесценилась, ее официальный курс составил 2,82 лари за 1 доллар США.

Как сообщается на сайте Национального банка Грузии, данный курс является минимальным за всю историю существования грузинских денег.

В грузинских коммерческих банках и пунктах обмена валюты курс доллара по отношению к лари достиг 2,86.

Местные СМИ связывают падение национальной валюты с возникшими проблемами в туристическом секторе из-за введенного президентом РФ Владимиром Путиным запрета на авиаперевозки в Грузию, отмечает РЕН ТВ.



Российским авиаперевозчикам запрещены полеты в Грузии из-за возникших там беспорядков. Турагентства также не продают путевки в эту страну. Это призвано обеспечить безопасность россиян, заявил пресс-секретарь главы Владимира Путина Дмитрий Песков.



Напомним, беспорядки в Грузии начались в четверг, 20 июня, когда депутат от Госдумы Сергей Гаврилов случайно сел в кресло спикера парламента Грузии во время открытия Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Сначала депутаты от оппозиции покинули заседание, а чуть позже в центре города начался митинг. На нем участники потребовали, чтобы российская делегация покинула страну, а правительство ушло в отставку.

