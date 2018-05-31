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Экипаж МКС вернулся на Землю после 7 месяцев на орбите

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© Сергей Мамонтов/POOL/ТАСС

© Сергей Мамонтов/POOL/ТАСС

В Казахстане в 140 км юго-восточнее города Жезказган приземлился спускаемый аппарат транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-11» с россиянином Олегом Кононенко, канадцем Давидом Сен-Жаком и американкой Энн Макклейн. Космонавты провели на орбите семь месяцев.

«Экипаж пилотируемого корабля „Союз МС-11“ благополучно вернулся на Землю спустя 204 суток полета!», — сообщили в Роскосмосе.

После приземления космонавтов достали из спускаемого аппарата и провели мероприятия, направленные на адаптацию их организма к условиям земной гравитации, а затем вывезли с места посадки.

Во время полета группы Кононенко — Сен-Жак — Макклейн на МКС приняли беспилотный корабль Crew Dragon, грузовые корабли «Прогресс МС-11», Cygnus и Dragon, космонавты провели пять выходов в открытый космос, с помощью манипулятора запускали малые спутники. Кроме того, экипаж провел коррекцию орбиты станции с использованием двигателей грузовых кораблей «Прогресс».

Ко времени дежурства этого экипажа на МКС относится случай, когда российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин, выйдя в открытый космос вне графика, забрали полотенце, провисевшее на внешней стороне МКС десять лет.

В настоящее время на МКС продолжают работу россиянин Алексей Овчинин и американцы Ник Хейг и Кристина Кук.

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