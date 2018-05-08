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Космонавты забрали полотенце, оставленное в открытом космосе 10 лет назад

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© twitter.com/NASA

© twitter.com/NASA

Выйдя в открытый космос вне графика, российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин забрали полотенце, провисевшее на внешней стороне МКС десять лет.

Изначально оно предназначалось для протирки скафандров во время работы в космосе. Один из российских космонавтов забыл забрать его с собой.

Кононенко и Овчинин поместили полотенце в специальный контейнер, который будет доставлен на Землю и передан специалистам для изучения, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, выход в открытый космос начался 29 мая в 18:42 мск. Космонавтам предстояло установить дополнительные поручни, почистить иллюминаторы модуля «Поиск», а также взять пробы-мазки с поверхности станции.

Овчинин и Кононенко посвятили этот выход Алексею Леонову, который стал первым человеком в мире, вышедшим в открытый космос, отмечает телеканал «360». Завтра, 30 мая, Леонов отмечает свое 85-летие.

Как пишет ФАН, российские космонавты вышли в открытый космос с фотографией Леонова, после чего обратились к юбиляру с поздравительной речью.

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