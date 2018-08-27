Премьер Франции назвал санкции против России временными

Премьер Дмитрий Медведев прибыл с визитом во Францию и провел переговоры с главой французского правительства Эдуаром Филиппом. Во время совместной пресс-конференции Филипп назвал антироссийские санкции временными.

«Мы знаем, что санкции — не постоянный режим, а этап, который может быть отменен в любой момент. Мы должны использовать любую возможность, чтобы диверсифицировать наши отношения», — цитирует заявление премьера Франции ТАСС.

Эдуар Филипп отметил богатую историю российско-французских отношений и выразил желание предложить России «свое взаимодействие, выйдя за те исторически сложившиеся сферы, где партнерство между странами уже существует». Подробнее о новых совместных проектах Филипп рассказывать не стал.



Напомним, на днях Совет Евросоюза продлил так называемый крымский пакет санкций против России до 23 июня 2020 года по причине отсутствия прогресса в выполнении Минских соглашений.

Одновременно группа американских законодателей-демократов предложила ввести новые санкции против России, которые включали бы в себя ограничительные меры по российскому суверенному долгу, проектам по экспорту российского сжиженного газа и банкам РФ. Целью новых санкций, по словам конгрессменов, является ответ на якобы имевшие место попытки России оказать влияние на выборы в США, а также предотвратить такое вмешательство в будущем.

В поддержку инициативы конгрессменов-демократов выступили американские знаменитости, среди которых — Роберт де Ниро и Стивен Спилберг. Они снялись в ролике, посвященном «российскому вмешательству» в президентские выборы в США.