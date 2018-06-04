Звезды Голливуда призвали наказать Россию

Американские знаменитости, среди которых — Роберт де Ниро и Стивен Спилберг, снялись в ролике, посвященном «российскому вмешательству» в президентские выборы в США. В ролике утверждается, что Россия должна быть наказана за то, что провела «тайную операцию», чтобы «помочь Дональду Трампу стать президентом».

«В 2016 году российские власти атаковали нашу демократию», — заявил Роберт де Ниро. «Они вмешались в избирательный процесс», — подтвердил актер из «Апокалипсиса сегодня» Мартин Шин. «И контактировали с представителями предвыборного штаба Трампа», — продолжил звезда «Матрицы» Лоуренс Фишберн. «И все в рамках тайной операции», — поддержал писатель Стивен Кинг. «Сделать президентом Дональда Трампа», — заключила актриса София Буш.

Во время всего видеоролика звезды твердят слово «сговор», а в конце призывают администрацию президента и самого Дональда Трампа к ответственности словами: «Никто не выше закона».

Ролик появился после того, как 21 июня группа американских законодателей-демократов предложила ввести новые санкции против России, которые включали бы в себя ограничительные меры по российскому суверенному долгу, проектам по экспорту российского сжиженного газа и банкам РФ. Целью новых санкций, по словам конгрессменов, является ответ на якобы имевшие место попытки России оказать влияние на выборы в США, а также предотвратить такое вмешательство в будущем.

Поскольку демократы не имеют большинства в Сенате Конгресса США, утверждение новых санкциях возможно только том случае, если такую меру поддержит часть сенаторов-республиканцев, которые в большинстве своем сейчас поддерживают президента Дональда Трампа, а он, в свою очередь, делает заявления о намерении «поладить» с Россией.



Ранее «Ридус» рассказывал о том, каковы шансы Дональда Трампа быть избранным на второй президентский срок.