Эрдоган признал победу оппозиции в Стамбуле

Кандидат от основной турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Экрем Имамоглу одержал победу на повторных выборах мэра Стамбула. В отличие от первого раза, президент Турции Реджеп Эрдоган признал итоги голосования и поражение своего соратника по Партии справедливости и развития (ПСР) Бинали Йылдырыма.

Согласно предварительным данным Высшей избирательной комиссии (ЦИК) Турции после обработки 99,4% голосов, Экрем Имамоглу набрал 54% голосов, а бывший премьер и экс-спикер парламента Бинали Йылдырым — лишь 45,1%.



Партия справедливости и развития потерпела поражение на выборах мэра Стамбула впервые с 2002 года, причем уступила даже в районах Фатих, Ускюдар, Эйуп и Бейкоз, которые всегда считались оплотом сторонников Эрдогана, пишет ТАСС.

«Я надеюсь, что результаты повторных выборов мэра Стамбула пойдут на пользу городу. Сегодня вновь была проявлена воля народа. Я поздравляю Экрема Имамоглу, который одержал победу на выборах, согласно неофициальным результатам», — написал турецкий лидер в Twitter.

Первые в этом году выборы мэра Стамбула состоялись в марте 2019 года, однако их итоги были отменены властями, что вызвало массовые протесты не только среди жителей города, но и по всей Турции. На этот раз Имамоглу победил Йылдырыма с еще большим отрывом, чем в первый раз. Значение этого события для политической жизни Турции сложно переоценить, там популярен лозунг «Кто управляет Стамбулом, тот управляет всей страной».

Напомним, наиболее резонансной новостью о Стамбуле в последние месяцы стало обещание Эрдогана снова сделать мечетью всемирно известный памятник византийского зодчества и один из самых значимых православных храмов в мире — собор Святой Софии. Окончательное решение этого вопроса он связывал с муниципальными выборами. «Статус Святой Софии может быть изменен с музея на мечеть после выборов. Туристы всех вероисповеданий сейчас могут бесплатно заходить в Голубую мечеть, которая расположена по соседству. Со Святой Софией можно сделать аналогично», — заявил тогда турецкий лидер.